그룹 플레이브 앙코르 콘서트 포스터./ 사진 제공=블래스트

그룹 플레이브(PLAVE)가 내년 1월 서울 고척스카이돔에서 앙코르 콘서트를 열고 첫 월드투어를 마무리한다.플레이브는 19일 공식 SNS를 통해 '2026 PLAVE WORLD TOUR 'KEEP IT MANIC''(킵 잇 매닉) 앙코르 공연 일정을 공개했다. 공연은 2027년 1월 22일부터 24일까지 사흘간 서울 고척스카이돔에서 열린다.이번 공연은 지난 14일 미국 로스앤젤레스에서 해외 일정을 마친 첫 월드투어의 마지막 무대다. 플레이브는 인천을 시작으로 일본 가나가와, 대만 가오슝, 태국 방콕, 싱가포르, 대만 타이베이, 마카오, 미국 로스앤젤레스 등 총 8개 지역에서 공연을 진행했다.투어에서는 'Watch Me Woo!'(워치 미 우!)와 'Rizz'(리즈)를 새롭게 편곡한 무대를 비롯해 지난 10월 정식 발매한 'Star Trace'(스타 트레이스) 등을 선보였다. 'Star Trace'는 앞서 인천 공연에서 처음 공개된 곡이다. 이 밖에도 멤버별 커버 무대와 기존 발표곡을 공연 목록에 포함했다.플레이브가 고척스카이돔에서 앙코르 콘서트를 여는 것은 이번이 두 번째다. 지난해 열린 아시아 투어 'DASH: Quantum Leap in Seoul'(대시: 퀀텀 리프 인 서울) 앙코르 공연은 팬클럽 선예매만으로 2회차 모두 매진됐다. 당시 예매 과정에서 기록된 최고 접속 트래픽은 약 53만에 달했다.최근 음반 차트에서도 자체 최고 기록을 세웠다. 플레이브의 미니 5집 'HYPERDRIVE'(하이퍼드라이브)는 미국 빌보드 10월 31일 자 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 31위에 올랐다.이번 앙코르 공연은 1월 22일 오후 7시, 23일 오후 6시, 24일 오후 5시에 각각 시작한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr