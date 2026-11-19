배우 이광수가 팬 소통 플랫폼으로 화제를 모으고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 이광수가 수능을 앞둔 팬들에게 진심 어린 조언과 응원의 말을 건넸다.이광수는 19일 새벽 1시 45분경 팬 소통 플랫폼에 접속했다. 그는 "수험생 친구들도 있으니까 더 늦지 않게 편히 잠들길 바라는 마음으로 난 이만 갈게"라고 인사를 건네면서 마지막 조언을 남겼다.그는 "내가 당시 듣고 싶었던 말이었다"면서 "12년 동안 수고 많았고 애썼다. 잘 버텨온 너희가 자랑스럽고 기특하다"고 수험생들을 격려했다.그러면서도 이광수는 "한 번의 시험으로 너희의 12년을 절대 평가할 수 없다"면서 수능 시험을 그저 고등학생의 마침표이자 성인이 되는 시작종으로 여기라고 조언했다.특히 이광수는 "수능으로 너희의 12년을 단정 지을 만큼 세상은 멍청하지 않다"며 "기회는 많다. 너희가 어떤 사람인지 앞으로도 알고 싶어 할 것"이라고 용기를 전했다.그러면서 "편하게 그동안 고생한 스스로를 위한 마침표를 찍고 와라"라고 덧붙였다.이광수는 최근 팬 소통 유료 플랫폼 버블을 계정을 개설하면서 소통을 이어가고 있다. 진심이 담긴 조언과 따뜻한 소통으로 화제가 되면서 최근 '2026 버블 화제집중상'도 수상했다. 한 팬이 "버블도 상을 주네"라며 놀라워하자 "처음 주셨대"라고 답하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr