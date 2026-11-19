19일 '나솔사계'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

19일 '나솔사계'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 7기 영호의 돌발 행동에 외국인 여성 출연자가 "집에 가고 싶다"며 고충을 토로한다.19일 방송되는 SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 외국인 여성 출연자들과 솔로남들이 '사계 데이트권'을 걸고 커플 대결을 펼치는 모습이 공개된다.이날 7기 영호는 외국인 여성 출연자와 짝을 이뤄 스피드 퀴즈에 참여한다. 그러나 게임 규칙을 제대로 이해하지 못한 채 엉뚱한 행동을 이어간다. 급기야 춤까지 추기 시작하자 이를 지켜보던 데프콘은 "지금 뭐 하는 거야"라며 답답함을 나타낸다.영호의 파트너 역시 당황한 기색을 감추지 못한다. 그는 영호에게 "(퀴즈 답을) 한국어로 말해야 한다"고 재차 설명하지만 영호는 계속해서 춤을 추며 게임에 집중하지 못한다. 결국 여성 출연자는 제작진과의 인터뷰에서 "너무 힘들다. 집에 가고 싶다. 울고 싶다"며 속상한 마음을 털어놓는다.반면 영호는 자신의 행동이 상대방에게 어떤 영향을 미쳤는지 제대로 인지하지 못한 모습을 보인다. 인터뷰 도중 퀴즈 파트너에게 저지른 실수를 묻자 "내 파트너가 누구였지? 기억이 안 난다"고 답한다. 이후 뒤늦게 사과에 나선다.또 다른 참가자 작약은 남다른 표현력으로 시선을 사로잡는다. 앞서 한국예술종합학교에서 연극 연출을 전공했다고 밝힌 그는 스피드 퀴즈 도중 온몸을 활용해 동물의 특징을 묘사한다.이를 지켜본 1기 영호는 "한예종에서 연극 연출을 전공했다고 말했는데, 그땐 실감이 안 났다. 그런데 이번에 게임하면서 역시 다르구나 싶었다. 작약 님에 대한 호감도가 쑥 올라갔다"며 호감을 표현한다.'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr