그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 이번에는 부드러운 팝 R&B 곡으로 돌아온다.엔하이픈은 오는 20일 오후 2시 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)를 발매한다. 지난 1월과 8월에 이어 올해 세 번째로 선보이는 신보이자, 한 해 동안 이어온 'THE SIN' 시리즈를 마무리하는 작품이다.엔하이픈은 올해 발표한 앨범마다 서로 다른 장르를 시도해 왔다. 지난 1월 발매한 미니 7집 'THE SIN : VANISH'(더 신 : 배니시)의 타이틀곡 'Knife'(나이프)는 묵직한 트랩 비트를 중심으로 한 힙합 곡이다. 뱀파이어 사회의 금기를 깨고 도망치는 이야기를 거친 사운드와 긴장감 있는 분위기로 풀어냈다.8월 발표한 미니 8집 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스)에서는 브라질리언 펑크를 선택했다. 타이틀곡 'Bloody Paradise'(블러디 파라다이스)는 빠르고 강렬한 리듬을 앞세워 앞선 앨범과 다른 분위기를 보여줬다.음반 성적에서도 성과를 거뒀다. 'THE SIN : BLISS'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 1위를 차지했으며, 'Bloody Paradise'는 국내 음악방송에서 7관왕에 올랐다.이번 신곡 'I Want You'(아이 원트 유)는 앞선 두 타이틀곡과 달리 따뜻한 신시사이저와 팝 R&B 멜로디를 중심으로 구성됐다. 강렬한 비트와 퍼포먼스보다 멤버들의 보컬과 사랑의 감정을 표현하는 데 초점을 맞췄다.앨범의 이야기 역시 기존 시리즈에서 변화를 줬다. 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 뱀파이어가 아닌 평범한 인간으로 살아가는 평행 세계를 배경으로 한다. 서로 다른 세계에 있더라도 사랑하는 사람을 향한 마음은 변하지 않는다는 내용을 담았다.엔하이픈은 이처럼 힙합과 브라질리언 펑크, 팝 R&B를 차례로 선보이며 하나의 이야기를 서로 다른 음악적 분위기로 풀어왔다. 이번 신보에서는 기존의 어두운 판타지 설정을 벗어나 로맨스에 무게를 둔다.한편 엔하이픈의 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD' 음원은 오는 20일 오후 2시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr