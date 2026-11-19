태연 정규 4집 'Unspecial' 티저 이미지 / 사진=SM엔터테인먼트

태연 정규 4집 'Unspecial' 티저 이미지 / 사진=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 정규 4집을 통해 사랑의 다양한 감정을 노래한다.태연은 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 12곡이 수록된다. 태연은 설렘과 애정, 일상에서 느끼는 사랑의 의미 등을 서로 다른 분위기의 음악으로 풀어냈다.수록곡 'In My Head'(인 마이 헤드)는 묵직한 드럼과 부드러운 기타 연주가 어우러진 베드룸 팝 장르의 곡이다. 좋아하는 사람을 향한 마음은 커져 가지만 겉으로는 태연한 척 행동하는 모습을 장난스럽게 표현했다.'Only Lover'(온리 러버)에서는 사랑하는 사람에게 특별한 존재가 되고 싶은 바람을 노래한다. 경쾌한 드럼 비트와 부드러운 신시사이저, 로맨틱한 멜로디가 어우러진 미디엄 템포의 팝 곡으로, 태연의 감미로운 목소리가 더해졌다.또 다른 수록곡 'Floating'(플로팅)은 사랑이 주는 안정감에 주목한다. 드럼과 따뜻한 기타 선율을 바탕으로 공간감 있는 사운드를 구현한 알앤비 팝 곡이다. 눈에 보이거나 손에 잡히지는 않지만 일상 속에서 자신을 지탱해 주는 사랑의 존재를 깨닫는 내용을 담았다.한편, 태연은 내년 1월 15일부터 17일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 일곱 번째 단독 콘서트 'TAEYEON CONCERT - F.L.Y. in Seoul'(태연 콘서트 - 플라이 인 서울)을 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr