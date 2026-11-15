TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album "PERFECT STORM" Press Conference / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW XTOGETHER's Soobin and Beomgyu at their 9th Mini-Album 'PERFECT STORM' Press Conference / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW XTOGETHER's Yeonjun, Huening Kai and Taehyun at their 9th Mini-Album 'PERFECT STORM' Press Conference / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album "PERFECT STORM" Press Conference / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 전원 재계약 이후 맞이한 데뷔 8년 차의 변곡점에서, 그간 팀을 상징해 온 소년기의 판타지 서사를 걷어내고 20대 성년의 치열한 현실을 정면으로 마주한 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)으로 글로벌 도약에 나선다.15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 월드투어 'STEAL THE WIND'(스틸 더 윈드) 서울 피날레 공연 직전 열린 기자간담회에서 다섯 멤버(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 타이틀곡 'Angel Bite'(엔젤 바이트)의 파격적인 가사와 포인트 안무를 배제한 퍼포먼스 아트적 시도, 그리고 투어 구성의 전면 쇄신까지 아우르며 제2막을 여는 단단한 각오를 전했다.데뷔 8년 차에 접어든 멤버들은 구체적인 성적 수치 대신 팀이 쌓아 올린 시간의 내공과 분명한 존재감을 이번 컴백의 최우선 목표로 꼽았다. 태현은 "구체적인 숫자 목표는 없지만 8년간 아티스트로 활동하며 체감하는 우리만의 모멘텀이 있다"며 "이번에는 그 흐름 속에서 확실하게 두각을 드러내고 싶다는 욕심이 크다.앞서 뜨거운 사랑을 받았던 'Sugar Rush Ride'나 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You)' 때처럼 글로벌 시장에서도 강렬한 반향을 일으키길 바란다"고 힘주어 말했다.새 앨범 'PERFECT STORM'은 지난 7년간 이어온 성장 서사의 다음 장을 고민한 끝에 탄생한 결과물로, 불확실한 미래를 헤쳐 나가는 청춘의 불안과 야망을 날것 그대로 담아냈다. 앨범 준비 과정에서 진행된 개별 인터뷰를 통해 다섯 멤버 모두 현재의 틀을 깨고 새로운 가능성을 열어가고 싶다는 공통된 갈망을 확인했다는 후문이다.태현은 "10대 시절에는 청춘의 아름다운 면모에 집중했다면, 이제 멤버 전원이 20대 중반에 접어든 만큼 현실을 더욱 직시하게 됐고 이를 솔직하고 현실적인 화법으로 풀어냈다"며 "청춘의 아름다움과 현실의 고단함은 떼려야 뗄 수 없는 만큼 우리가 직접 겪은 행복과 시련, 야망을 앨범에 녹여냈다"고 설명했다.타이틀곡 'Angel Bite'는 디스코풍 기타 사운드와 신시사이저, 절제된 멜로디 위에 경제적 압박과 미래에 대한 막연한 불안 속에서도 사랑하는 이의 곁을 지키고자 하는 절실함을 직설적으로 녹여냈다. 범규는 "독특한 제목과 가사로 알려진 우리조차 처음엔 '사랑의 현실적·경제적 무게'를 다룬 직설적인 가사에 적잖이 놀랐다"면서도 "막상 직접 불러보니 곡의 감정선이 훨씬 입체적으로 살아났다"고 밝혔다.태현은 "사랑을 상징하는 천사(Angel)와 그로 인한 결핍과 무력감을 뜻하는 물림(Bite)을 결합한 제목"이라고 부연했으며, 수빈은 이 곡이 '0X1=LOVESONG', 'LO$ER=LO♡ER'의 계보를 잇는 팀의 또 다른 대표 러브송으로 자리매김하길 바란다고 덧붙였다.퍼포먼스 역시 기존의 정형화된 K팝 아이돌 공식에서 과감히 탈피해 곡의 서사와 감정 전달 자체에 방점을 찍었다. 범규는 "보통 아이돌 안무에는 시선을 사로잡는 화려하거나 예쁜 포인트 안무가 있기 마련이지만 이번 곡에는 의도적으로 넣지 않았다"며 "연습을 거듭할수록 왜 이렇게 안무가 구성됐는지 납득이 갔고, 무대 위에서 한 편의 퍼포먼스 아트를 선보이는 듯한 깊은 몰입감을 느꼈다"고 강조했다.총 6곡이 수록된 이번 앨범은 아방팝, 댄스 펑크, R&B 팝, 미니멀 테크노 등 폭넓은 장르적 스펙트럼과 유기적인 트랙 서사로 완성도를 끌어올렸다. 현실과 마주하겠다는 결의를 담은 오프닝 트랙 'Storm is...'를 시작으로 야망과 성공을 향한 갈망을 그린 'Higher Love'와 'Touch the Sky', 정서적 안식처를 건네는 'Sweetest Escape', 그리고 불확실한 변화를 끌어안는 엔딩 트랙 'Hate It or Love It'까지 한 편의 서사처럼 이어진다.수빈과 범규가 'Touch the Sky' 작사에, 범규·태현·휴닝카이가 'Hate It or Love It' 작사에 각각 참여해 진정성을 더했으며, 태현은 보컬 녹음 과정에서 겪은 새로운 도전을 고백했다. 태현은 "그동안 노래를 잘 부르는 법을 익혀왔기에 자신이 있었지만, 이번엔 의도적으로 정제되지 않은 거친 질감의 보컬을 요구받아 낯설고 어려운 숙제였다"고 털어놨다.컴백 전초전이 된 지난 13~15일 사흘간의 서울 콘서트는 3만 2,000여 관객 전석 매진 속에 신보 전곡 무대를 선공개하며 기존 투어 공식까지 깨뜨리는 과감한 변신을 선보였다. 수빈은 "익숙한 기존 투어 문법을 과감히 덜어내고 폭풍처럼 몰아치는 세트리스트를 짰으며, 관객들이 오롯이 무대에만 집중할 수 있도록 멘트 비중도 대폭 줄였다"고 설명했다.특히 일본 오리지널곡 'Setsuna Hanabi'(세츠나 하나비) 무대와 더불어 공연 말미 신곡 'Angel Bite'와 2019년 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)'를 연달아 배치해 팀의 찬란한 시작과 현재를 하나의 서사로 관통시켰다.전원 재계약을 마치고 새로운 챕터의 출발선에 선 투모로우바이투게더는 변함없는 음악적 진정성을 바탕으로 팬들과 함께 진화하는 '신뢰받는 아티스트'를 지향한다. 휴닝카이는 "대중에게 믿음을 주는 팀, 그리고 후배 아티스트들이 닮고 싶어 하는 선배가 되고 싶다"고 다짐했으며, 태현 역시 "다채로운 감정과 장르를 소화하는 입체적인 그룹이자 언제든 믿고 들을 수 있는 팀으로 기억되길 바란다"고 전했다.한편, 투모로우바이투게더의 미니 9집 'PERFECT STORM' 전곡 음원은 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr