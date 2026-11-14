기안84가 개인전을 연다. / 사진=텐아시아DB

기안84가 개인전을 연다. / 사진제공=노디멘션

방송인 겸 화가 기안84가 약 3년 만에 새로운 개인전을 개최한다.기안84는 내년 1월 9일부터 3월 11일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 세 번째 개인전 '기원(奇願)'을 개최한다. 2024년 열린 '기안도(奇案島): 기묘한 섬' 이후 약 3년 만에 선보이는 개인전이다.이번 전시의 제목인 '기원'은 '기이한 염원'이라는 의미를 담고 있다. 기안84는 현실에서 이루기 어려운 소망과 누구나 마음속에 품고 있는 바람을 특유의 유머와 상상력으로 풀어낼 예정이다.앞선 전시 '기안도'가 완전한 자아를 찾아가는 여정에 집중했다면, 이번에는 꿈과 환상을 소재로 한 신작부터 초기 습작, 다양한 브랜드와의 협업까지 작품 세계를 한층 넓혔다.전시에서는 새로운 '자화상' 시리즈를 비롯해 '사랑', 'OCEAN(오션)', '꿈의 기원' 등 여러 주제의 작품이 공개된다. 지난 10여년간 기안84가 경험한 희로애락과 변화하는 인간관계, 반복되는 일상에서 벗어나고 싶은 마음 등을 작품에 담았다.특히 그동안 공개하지 않았던 초기 습작도 처음으로 선보인다. 관람객들은 드로잉 원본을 통해 기안84의 그림이 시간의 흐름에 따라 어떻게 변화했는지 살펴볼 수 있다.다양한 브랜드와의 협업도 마련됐다. 아이앱스튜디오(IAB STUDIO), 세이투셰(SAY TOUCHÉ), 프린트베이커리(print bakery) 등이 참여해 기안84의 작품을 의류와 생활 소품, 아트 상품 등으로 선보일 예정이다.전시 공간은 지하 1층 메인 전시장부터 지상 1층 체험 공간과 상품 판매 공간까지 이어진다. 작품 감상과 체험, 협업 상품 구매를 한자리에서 즐길 수 있도록 구성했으며 전시 기간에는 기안84가 직접 작품에 담긴 이야기를 설명하는 도슨트 프로그램도 진행할 계획이다.'기원'은 2027년 1월 9일부터 3월 11일까지 총 62일간 진행된다. 관람 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지이며, 오는 20일부터 플랫폼 크림(KREAM)에서 첫 예매가 시작된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr