유재석이 김희선의 과거를 폭로한다./사진제공=MBC

유재석이 김희선의 과거를 폭로한다./사진제공=MBC

유재석이 김희선을 과거를 폭로한다.14일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가가 ’95 서울가요제 MC 섭외를 위해 ‘90년대 아이콘’ 배우 김희선을 만나는 모습이 그려진다.공개된 사진 속 허경환은 중학생 시절 ‘책받침 누나’였던 김희선과 마주하자 설렘을 주체하지 못한 채 땀을 뻘뻘 흘리고 있다. 혼자만 한증막에 온 듯한 허경환의 모습에 하하는 “나도 김희선 누나 좋아했지만, 저 정도로 땀이 나진 않아”라고 놀린다. 이어 허경환은 “누나 기억하시죠?”라고 아련한 눈빛으로 김희선을 바라보며 추억을 꺼낸다. .주우재 역시 초등학생 시절 김희선을 좋아했던 팬심을 고백한다. 급기야 하하는 “누나는 우리가 띄웠어요”라고 당당히 주장한다. 섭외는 까맣게 잊고 들뜬 그들의 모습에 유재석은 “여기서 팬미팅 해?”라고 버럭한다.유재석은 90년대 바쁜 와중에도 동에 번쩍 서에 번쩍 놀러 다닌 김희선의 목격담을 이야기한다. 유재석은 “정말 체력이 좋았다니까? 내가 놀랐어”라고 폭로한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr