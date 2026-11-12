'기프트' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN '기프트'

배우 김우빈이 야구 선수들의 재능을 등급으로 구분할 수 있는 특별한 능력을 지닌 감독으로 변신한다.12일 tvN 새 토일드라마 '기프트' 측은 김우빈, 차빈, 한시현의 모습이 담긴 3인 포스터를 공개했다.오는 12월 5일 첫 방송되는 '기프트'는 불의의 사고로 특별한 능력을 얻은 전 프로야구 투수코치 정민용(김우빈 분)이 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독을 맡으면서 벌어지는 이야기다. 정이리이리 작가의 동명 카카오웹툰을 원작으로 한다. 최근 프로야구의 인기가 높아지고 있는 가운데, tvN이 야구를 소재로 한 드라마를 선보이면서 야구 열기가 안방극장까지 이어질지 기대를 모은다.공개된 포스터에는 마운드 위에 올라있는 세 사람의 모습이 담겼다. 감독 정민용을 중심으로 두 투수 허승일(차빈 분)과 차태훈(한시현 분)이 서로 반대 방향을 바라보며 공을 던질 준비를 하고 있다.팔짱을 낀 채 두 선수를 바라보는 정민용의 표정에는 여유가 묻어난다. 반면 두 투수는 각자의 글러브와 공을 쥔 채 투구 자세를 취하고 있다. 이들의 머리 위에는 각각 C와 S라는 알파벳이 표시돼 있다.이는 정민용에게만 보이는 선수들의 재능 등급이다. 정민용은 선수의 재능과 가능성을 알아보는 능력을 갖고 있지만, 정작 선수들은 자신의 등급을 알지 못한다.C등급을 받은 허승일은 부족한 재능을 끊임없는 노력으로 극복하려는 인물이다. 반대로 S등급의 차태훈은 야구에 대한 지식이 많지 않지만 뛰어난 감각을 타고났다. 한 사람은 꾸준한 훈련으로, 다른 한 사람은 타고난 재능으로 마운드에 선다.포스터에는 "압도적 노력 vs 독보적 재능, 뻔하잖아?"라는 문구도 담겼다. 재능만 놓고 보면 차태훈이 앞서지만, 실제 경기에서도 같은 결과가 나올지는 알 수 없다.두 선수의 운명을 좌우할 정민용의 선택도 관전 포인트다. 선수들의 재능 등급을 볼 수 있는 그가 눈앞에 나타난 수치만으로 선수들을 평가할지, 노력으로 성장하는 가능성까지 발견할지 궁금증을 자아낸다.'기프트'는 김규태, 함승훈 감독이 연출하고 민정, 해주, 성은 작가가 극본을 맡았다. 오는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr