곽튜브의 아들이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 눈길을 끌었다. / 사진=텐아시아DB

11일 '슈퍼맨이 돌아왔다' 643회가 방송됐다. / 사진=KBS

11일 '슈퍼맨이 돌아왔다' 643회가 방송됐다. / 사진=KBS

5살 연하 공무원과 결혼한 여행 크리에이터 곽튜브의 아들 태산이 아빠를 닮은 남다른 먹성을 자랑했다.지난 11일 방송된 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 643회에서는 곽튜브와 아들 태산의 육아 일상, KCM 가족의 신혼여행 이야기가 그려졌다.이날 태산은 생애 처음으로 또래 친구들을 만났다. 친구를 발견하자마자 배밀이로 다가간 태산은 손으로 친구의 어깨를 토닥이고 환하게 웃으며 관심을 표현했다. 이를 지켜본 곽튜브는 "아빠와 다르게 사교적이구나"라며 아들의 친화력에 감탄했다.이어 곽튜브의 절친한 배우 김요한이 집을 방문했다. 김요한이 움직이는 장난감을 선물하자 태산은 장난감을 향해 빠르게 배밀이하며 관심을 보였다. 특히 김요한을 붙잡고 두 발로 일어서는 모습까지 보여 곽튜브를 놀라게 했다.태산의 남다른 먹성도 눈길을 끌었다. 태산은 준비된 이유식을 모두 먹은 뒤 분유까지 단숨에 마셨다. 이를 본 김요한은 "형 아들 맞네"라며 곽튜브를 닮은 태산의 식성에 웃음을 터뜨렸다.하루가 다르게 성장하는 아들의 모습에 곽튜브는 기쁜 마음을 감추지 못했다. 그는 "앞으로 태산과 더 많은 것들을 함께 할 수 있을 것 같다"며 "함께 여행 갈 날이 얼마 남지 않았다"고 기대감을 나타냈다.한편 이날 방송에서는 KCM 가족의 특별한 신혼여행도 공개됐다. KCM과 아내 방예원, 세 자녀 수연, 서연, 하온은 함께 바다를 즐기며 시간을 보냈다. KCM은 "잊혀지지 않을 것 같다"며 "행복한 순간을 함께하는 게 가족이구나"라고 말했다.첫째 딸 수연은 부모님에게 둘만의 시간을 선물하기 위해 동생들을 돌봤다. 수연은 "부모님께 두 분만의 시간을 주고 싶었다"며 "서연이가 도와줘서 덜 힘들었던 것 같다"고 이야기했다.15년 만에 신혼여행을 떠난 KCM 부부는 오랜만에 단둘이 시간을 보내며 지난날을 돌아봤다. 방예원은 첫째 수연을 임신했던 당시를 떠올리며 "힘들어도 이겨내야 했다. 그때만 생각하면 눈물이 난다"고 털어놨다.이어 "지금 다섯 식구가 행복하니까 괜찮아"라며 "이런 날이 올까 싶었는데 상상하니까 오네"라고 말하며 눈물을 흘렸다. 이에 KCM은 힘든 시간을 견뎌준 아내에게 미안함과 고마움을 전했다. 그는 "우리 앞으로 더 자랑스러운 아빠, 엄마가 되자"고 약속했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr