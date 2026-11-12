11일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

11일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

11일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 34기 영호가 여성 출연자 6명 모두에게 선택받으며 인기남으로 떠올랐다. 이틀 연속 3 대 1 데이트의 주인공이 된 그는 무려 4명의 여성 출연자를 두고 고민 중이라고 밝혀 눈길을 끌었다.지난 11일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 34기 솔로남녀들이 3일 차 데이트에 나서는 모습이 그려졌다.이날 영호는 순자와 단둘이 대화를 나누며 자신의 연애 방식에 대해 설명했다. 일본에 거주하는 그는 느린 연애 속도와 장거리 연애에 대한 현실적인 고민을 털어놨다. 이에 순자는 "좋으니까 지금은 좀 생각 안 하고 있어 보고 싶다"고 긍정적으로 답했지만 이후 인터뷰에서는 영호의 느린 속도가 답답하다고 토로했다.밤이 되자 여성 출연자들의 선택으로 진행되는 데이트가 시작됐다. 영숙은 영식을, 정숙은 광수를 선택했다. 순자는 영호가 아닌 상철에게 향했고, 이를 지켜본 영수는 실망감을 감추지 못했다. 가장 많은 선택을 받은 남성 출연자는 영호였다. 그동안 영철에게 호감을 표현했던 영자와 상철에게 관심을 보였던 옥순이 나란히 영호를 선택했다. 여기에 현숙까지 합류하면서 영호는 세 여성과 함께 데이트에 나서게 됐다.영호는 전날에도 영숙, 순자, 정숙에게 선택받아 3 대 1 데이트를 진행했다. 이로써 34기 여성 출연자 6명 모두에게 한 번씩 선택받는 기록을 세웠다. 반면 영수와 영철은 아무에게도 선택받지 못해 홀로 식사하게 됐다.세 여성과 데이트에 나선 영호는 직접 고기를 굽고 물과 휴지를 챙기는 등 세심한 모습을 보였다. 또한 장거리 연애에 대한 생각과 결혼 후 원하는 가정의 모습 등을 물으며 각자의 가치관을 알아갔다.데이트 이후 영호는 제작진과의 인터뷰에서 "이번 심야 데이트를 통해 마음의 변화가 컸다"고 밝혔다. 이어 "고민의 대상이 되고 있는 사람은 사실 네 분"이라며 현숙, 순자, 옥순, 영자를 언급했다. 여성 출연자들의 선택이 영호에게 집중된 가운데, 영호 역시 관심을 두는 상대가 늘어나면서 향후 선택에 관심이 쏠렸다.한편 이날 방송에서는 다른 출연자들의 엇갈린 속마음도 공개됐다. 영수는 순자에게 성형 여부와 타투 등에 관해 질문하며 관심을 보였지만 순자는 영호와 상철을 자신의 1, 2순위로 꼽았다. 영수는 이후 인터뷰에서 "그래도 온리 순자"라며 마음을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.상철과 옥순의 데이트에서는 가족사를 둘러싼 온도 차가 나타났다. 상철은 자신의 가정사를 먼저 털어놓으며 옥순이 이를 이해해줬다고 생각했지만 옥순은 "먼저 저희 둘의 관계에 대해 충분히 이야기하고, 그 뒤에 가족사를 했으면 좋겠는데"라며 부담스러웠다는 속마음을 전했다.영철은 현숙에게 앞선 데이트에서 보인 태도를 사과하며 다시 한번 기회를 요청했다. 이후 자신에게 호감을 표현해온 영자와도 대화를 나눴다. 영수 역시 영숙과 가족 이야기를 나누며 공감대를 형성하는 등 기존 관계에 변화가 생길 가능성을 보였다.방송 말미 공개된 예고편에서는 커플티로 상대가 정해지는 랜덤 데이트가 예고됐다. 영호가 네 여성 중 누구에게 마음을 기울일지, 다른 출연자들의 관계가 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr