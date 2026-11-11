배우 이유진과 차경은이 혼전임 신을 고백했다. / 사진=이유진 SNS

배우 이유진과 차경은이 혼전임 신을 고백했다. / 사진제공=SBS

배우 이유진과 차경은이 열애 5개월 만의 초고속 결혼 소식과 함께 혼전 임신 사실을 직접 고백했다.지난 10일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서는 오는 14일 결혼식을 앞둔 예비부부 이유진, 차경은이 출연했다.올해 35세인 이유진은 "배우 활동을 해왔지만 어릴 때부터 감독이라는 꿈이 먼저였다"며 "좋은 기회로 직접 연출하는 작품을 만들게 됐는데, 경은이가 여주인공을 맡으면서 처음 만났다"고 인연의 시작을 밝혔다.차경은은 이유진의 첫인상에 대해 "얼음왕자처럼 차갑고 무서웠다"고 떠올렸으나, 이유진은 "경은이는 햇살 같은 사람이었다. 출근할 때 현장 공기가 바뀌는 것을 보며 '이런 사람과 결혼하고 싶다'고 확신했다"고 말했다. 두 사람은 만난 지 5개월 만에 결혼을 결심하게 됐다.특히 두 사람은 결혼 준비 과정에서 2세가 찾아와 이미 살림을 합쳤다고 밝혔다. 이유진은 "영화처럼 '여름이(태명)'가 찾아왔다. 내년에 아기를 만나게 된다"며 "제가 케어해줘야 하니 살림을 먼저 합쳤다"고 설명했다. 차경은은 "오빠가 자기 전 태교로 저를 사랑하는 세 가지 이유를 10분 동안 말해준다. 가장 좋은 태교라고 생각한다"고 자랑했다.이어 두 사람은 상견례 자리에서 태아의 성별을 최초로 공개했고, 태명 '여름이'의 성별은 아들로 밝혀졌다.이유진의 부친인 배우 이효정은 며느리 차경은을 위해 직접 마라탕을 끓여주는 등 애정을 쏟았다. 이효정은 "아들의 삶을 이해해 줄 수 있는 배우 며느리를 바랐는데 더할 나위 없이 좋다"며 "제 기대를 뛰어넘는 좋은 배필을 데려와 처음으로 효도하는 것 같다"고 흡족해했다.이에 이유진은 "신랑보다 신랑 아버지가 더 유난이다. 제 결혼인데 본인이 결혼하는 줄 알겠다"고 유쾌한 불평을 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr