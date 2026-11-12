배우 문가영이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 문가영이 패션부터 금융까지 다양한 분야의 광고 모델로 발탁되며 활동 영역을 넓히고 있다. / 사진제공=판타지오

배우 문가영이 패션부터 금융까지 다양한 분야의 광고 모델로 발탁되며 활동 영역을 넓히고 있다. 지난 7월 판타지오로 소속사를 옮긴 뒤에도 광고계의 러브콜이 이어지는 가운데, 배우로서도 성과를 쌓고 있다.문가영은 최근 글로벌 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬의 아우터웨어 캠페인에 참여했다. 현대카드 광고 모델로도 활동 중이며, 프랑스 샴페인 브랜드 모엣 & 샹동의 한국 최초 '프렌즈 오브 더 하우스'로 선정됐다. 패션과 뷰티를 넘어 금융, 라이프스타일 등 여러 분야에서 존재감을 넓히는 모습이다.앞서 문가영은 지난 7월 판타지오와 전속계약을 체결했다. 판타지오는 배우 김선호가 이적할 당시 20억 원대 계약금을 받았다는 설에 휩싸였던 소속사다. 당시 계약금이 30억 원대에 달한다는 주장까지 나왔지만, 판타지오 측은 계약 관련 내용에 관해 확인이 어렵다는 입장을 밝혔다.문가영은 한국기업평판연구소가 발표하는 브랜드평판 순위에서도 꾸준히 상위권에 이름을 올려왔다. 다양한 작품을 통해 쌓은 인지도와 이미지를 바탕으로 국내외 브랜드와 협업을 이어가고 있다.배우로서의 성과도 이어졌다. 문가영은 지난해 12월 개봉한 영화 '만약에 우리'에서 한정원 역을 맡아 구교환과 호흡을 맞췄다. 사랑과 이별을 겪는 인물의 감정을 섬세하게 표현한 그는 제62회 백상예술대상 영화 부문 여자 최우수연기상을 받았다. 차기작도 확정했다. 문가영은 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 허수아 역으로 출연한다. 일제강점기를 배경으로 한 작품을 통해 또 다른 연기 변신에 나설 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr