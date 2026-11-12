16세 연상과 결혼한 박지현, 100일 만에 꾸꾸꾸…출산 1개월 차에 외출

'하트시그널3' 출신 박지현이 출산 한 달 만에 외출에 나선 근황을 공개했다.박지현은 11일 자신의 인스타그램에 "출산하고 딱 한 달이 되는 날 외출"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.그는 "거의 100일 만에 화장도 하고 꾸며서 나가려니 어색하지만 괜히 더 특별하고 즐거웠던 하루였다"고 소감을 전했다.공개된 사진 속 박지현은 흰색 퍼 소재의 카디건에 짧은 미니스커트, 검은색 스타킹과 롱부츠를 매치한 모습이다. 출산한 지 불과 한 달밖에 지나지 않았음에도 늘씬한 각선미와 군살 없는 몸매를 자랑해 눈길을 끌었다. 특히 짧은 치마 아래로 드러난 가느다란 다리가 출산 전과 다름없는 비주얼을 실감하게 했다.박지현은 주변의 걱정 어린 만류에도 오랜만의 외출을 즐긴 것으로 알려졌다. 출산 후 육아에 집중했던 그는 모처럼 화장과 외출복으로 멋을 내며 특별한 하루를 보냈다.한편 박지현은 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연해 청순한 외모로 남성 출연자들의 관심을 한 몸에 받으며 '몰표녀'로 이름을 알렸다. 이후 2023년 16세 연상의 비연예인 사업가와 결혼했다. 남편은 패션 글로벌 유통 및 이커머스 기업 대표로 알려졌다. 박지현은 결혼 3년 만인 지난 10월 아들을 출산하며 엄마가 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr