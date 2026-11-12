이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'

'노빠꾸 탁재훈' 배우 장서희가 이혼 전 탁재훈을 비행기서 만났다고 말했다.11일 '노빠꾸 탁재훈' 채널에는 "장서희, 컴싸로 OMR 대신 얼굴에 점 찍은 복수의 아이콘"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 장서희는 출연을 앞두고 두 MC를 미리 검색해 봤다며 "두 분에 대해서도 제가 좀 알아야 되잖아. 신규진 씨 고생 많이 하셨더라. 마음이 아팠다"고 진심을 내비쳤다.탁재훈이 "저에 대해서 뭐 아는 게 있나"라고 떠보자, 장서희는 "많이 알지. 컨츄리 꼬꼬"라고 받아쳤다.탁재훈이 평소 사적으로 아는 게 있냐고 하자, 장서희는 "소문? 어린 여자 좋아하는 거?"라고 정곡을 찔렀다. 이에 탁재훈은 "제가 어린 여자를 좋아합니까?"라고 반문했다.그런데 장서희는 "저 사실은 뵌 적 있다"며 탁재훈과의 뜻밖의 인연을 언급했다. 그는 "예전에 가족 여행으로 필리핀 가신 적 있지? 비행기 안에서 뵀다"고 귀띔했다.특히 장서희는 "그때 되게 단란하셨다"고 덧붙였다. 탁재훈이 "꽤 오래전 얘기인가"라고 되묻자, 장서희는 "아는 척 못 했다. 굉장히 단란하게 가족하고…"라며 그날을 떠올렸다.이어 장서희는 "저도 남자 친구랑 갔다"고 실토했다. 그는 그 남자와 헤어졌냐는 질문에 "진작에 헤어졌다"고 정리했다.한편, 지난 2001년 결혼했던 탁재훈은 2015년에 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr