또 방송용 썸인가…'돌싱' 김상혁, 클릭비 멤버들에 ♥유채련 정식 소개 ('신랑수업2')

김상혁이 클릭비 멤버들에게 유채련을 정식 소개한다./사진제공=채널A

'돌싱' 김상혁이 클릭비 멤버들에게 핑크빛 기류를 이어가고 있는 유채련을 정식으로 소개한다.오는 13일 오후 9시 방송되는 채널A 예능 '신랑수업2'에서는 김상혁이 앞선 3대 3 미팅에서 최종 매칭된 유채련과 데이트를 즐기는 가운데, 클릭비 멤버 하일라와 노민혁을 초대해 4자 대면을 갖는 모습이 그려진다.이날 김상혁은 유채련의 취향을 반영한 올블랙 룩을 차려입고 약속 장소인 카페에 들어선다. 먼저 자리를 잡고 있던 노민혁은 "오늘 제수씨를 만나는 자리라 꾸미고 왔다"며 설렘을 감추지 못한다. 김상혁이 방송 모니터링 여부를 묻자, 노민혁은 "처음 입장할 때부터 상혁이 스타일인 걸 알았다. 컵에 빨대를 꽂아주는 디테일을 보고 완전히 찍었다는 느낌을 받았다"며 20년 지기다운 날카로운 촉을 과시한다. 이에 김상혁은 수줍어하며 "엄청 예쁘고 순둥하다"고 칭찬을 아끼지 않는다.유채련이 도착하자 분위기는 한층 무르익는다. 하일라와 노민혁은 "상혁이가 그동안 클릭비 안에서 화해의 가교 역할을 했는데, 오늘은 우리가 사랑의 가교가 되겠다"며 적극적인 응원에 나선다.훈훈함도 잠시, 식사가 시작되자 묘한 긴장감이 형성된다. 하일라가 유채련의 접시에 음식을 덜어주며 매너를 보이자, 옆에서 지켜보던 김상혁이 따가운 눈총과 함께 "혹시 깻잎도 집어줄 거냐. 그건 아니지 않냐"며 즉각적인 질투와 견제구를 날린다.미팅 성공 후 진지한 만남을 이어가고 있는 김상혁이 절친들의 지원사격 속에서 유채련과의 거리를 한층 더 좁힐 수 있을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr