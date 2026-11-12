그룹 쥬얼리 출신 이지현이 자녀들을 돌보기 위해 미용실 원장직을 내려놓기로 했다. / 사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 자녀들을 돌보기 위해 미용실 원장직을 내려놓기로 했다. / 사진=이지현 SNS

이하 이지현 SNS 글 전문

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 자녀들을 돌보기 위해 미용실 원장직을 내려놓기로 했다. 홀로 두 아이를 키우며 미용사로 활동해 온 그는 딸이 다쳐 혼자 병원을 찾아야 했던 일화를 털어놓으며 이직을 결심한 이유를 밝혔다.이지현은 지난 10일 자신의 SNS에 "그동안 혼자 끙끙 앓던 고민에 대한 결정을 내리고 소식을 전하려 한다"며 장문의 글을 게재했다.그는 지난해 미용사 국가자격증을 취득한 뒤 준오헤어 과천청사역점에서 디자이너 겸 마케팅 원장으로 근무해 왔다. 이지현은 "제 미용 인생 시작에 있어서 신의 한 수였던 준오아카데미 디자이너 양성과정부터 과천청사역 원장 자리를 내주신 분들께 감사하다"며 함께 일한 동료들에게 고마움을 표했다. 이어 "제 욕심 같아서는 어느 정도 적응도 했고 계속 일하고 싶었다"면서도 "아이들이 크고 작은 문제들로 바람 잘 날이 없더라"고 털어놨다.이지현은 "아이들이 조금은 컸다고 생각했는데 아니었다. 저도 엄마가 처음이니 어찌 알았겠나"라며 "늘 다치고 둘이 번갈아 가면서 아팠다. 아이들이 혼자 있는 시간이 너무 많아지고 먹는 음식도 점점 배달 음식이 주가 됐다"고 설명했다.그는 "딸아이가 넘어져 다쳐서 4바늘을 꿰매러 혼자 병원에 가야 할 상황에 가슴이 미어지도록 아팠다"고 당시 심경을 전했다. 그러면서 "아이들을 위해 이렇게 열심히 사는데 아이들한테 엄마가 필요할 때 옆에 있어 주지 못하면 그게 다 무슨 소용인가 싶었다"며 "하늘이 무너질 것만 같은 날도 많았다. 엄마를 대신해 줄 수 있는 사람은 없는 것 같다"고 덧붙였다.이지현은 아이들과 보내는 시간을 늘리기 위해 근무지를 옮기기로 했다. 그는 "아이들이 필요할 때 언제든 5분 대기조가 되기 위해 집에서 5분 거리에 있는 의왕 롯데아울렛 이가자헤어로 이직한다"고 알렸다. 기존 매장 동료들과 마지막 회식도 마쳤다고 밝혔다.다만 미용사 활동을 중단하는 것은 아니다. 이지현은 "손을 쉬면 안 되기에"라며 새로운 매장에서는 모델 작업 위주로 활동할 계획이라고 전했다. 이직과 관련한 자세한 소식은 추후 SNS와 유튜브를 통해 공개하겠다고 예고했다.이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼을 겪었으며, 현재 홀로 1남 1녀를 양육하고 있다. 지난해 미용사 국가자격증을 취득하며 새로운 도전에 나선 그는 약 1년 만에 육아와 일을 병행하기 위해 근무 환경을 바꾸게 됐다.안녕하세요 저의 고객님들 그리고 저의 인친님들❤️다름이 아니라 오늘은 그동안 혼자 끙끙 앓던 고민에대한 결정을 내리고 저의 소식을 전하려 해요😭긴 글이 될거 같은데 끝까지 읽어주세요😁제 미용 인생 시작에 있어서 신의 한수였던 #준오아카데미 디자이너양성과정부터준오와의 인연으로 감사하게도 또 과분하게도과천청사역 준오헤어 원장 자리를 내주신 강윤선의장님송현석대표님 그리고 진리원장님.....너무 감사합니다과천청사역 오픈멤버로 오픈 교육부터 시작해서매일매일 함께 고생하고 부족한 저를 많이 도와준과천청사 식구들..제가 얼마나 고마워하고 사랑하는지 알죠❤️제 욕심 같아서는 어느정도 적응도 했고 계속 과천준오헤어 에서일하고 싶었지만..아이들이 크고 작은 문제들로 바람 잘 날이 없더라구요😭아이들이 조금은 컸다 생각했는데 아니더라구요.....저도 엄마가 처음이니 어찌 알았겠어요😭늘 다치고 둘이 번갈아가면서 아프고...아이들이 혼자 있는 시간이 너무 많아지고...먹는 음식도 점점 더 배달 음식이 주가 되고...그렇게 반복되던 아이들 일상에 딸아이가 넘어져서 다쳐서 4바늘을 꿰매러 혼자 병원에 가야 할 상황에 가슴이 미어지도록 아팠어요....아이들을 위해 이렇게 열심히 사는데아이들한테 엄마가 필요할때 옆에 있어주지 못하면그게 다 무슨 소용인가 싶기도 하고 하늘이 무너질 것만같은 날도 많았답니다....엄마를 대신 해 줄 수 있는 사람은 없는거같아요...그래서 과천청사준오헤어를 그만 두기로 결정했어요과천청사 준오헤어 식구들과는 마무리 회식까지 잘 마치고저는 손을 쉬면 안되기에 아이들이 필요할때 언제든#5분대기조 가 되기위해 집 근처 정말 5분 거리에#의왕롯데아울렛 #이가자헤어로 이직을 합니다^^여기서 모델작업만 하려고 해요^^일단 여기까지 오늘 소식 올리고 내일 또 피드에추후 유튜브에 소식 올릴게요😁긴 글 읽어주셔서 감사합니다🙏이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr