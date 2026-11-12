모델 출신 배우 이수혁이 이전과 사뭇 달라진 분위기로 화제를 모으고 있다. / 사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

모델 출신 배우 이수혁이 이전과 사뭇 달라진 분위기로 화제를 모으고 있다. / 사진=SNS 갈무리

모델 출신 배우 이수혁이 이전과 사뭇 달라진 분위기로 화제를 모으고 있다. 데뷔 초 날렵한 이목구비와 신비로운 분위기로 '엘프상'이라는 별명을 얻었던 그는 최근 한 주얼리 브랜드 행사에서 한층 부드러워진 인상을 선보여 누리꾼들의 관심을 끌었다.이수혁은 지난 10일 서울 성북구 성북동 한국가구박물관에서 열린 프랑스 하이 주얼리 브랜드 메시카(MESSIKA)의 이브닝 행사에 참석했다. 그는 젖은 듯한 웨트 헤어스타일에 라펠 디자인이 돋보이는 슈트를 착용했다. 여기에 의상과 색상을 맞춘 머플러를 더해 세련된 분위기를 연출했다. 그는 카메라 앞에서 다양한 포즈를 취하며 특유의 카리스마를 발산했다.행사 이후 공개된 사진에서는 과거와 달라진 이수혁의 인상이 눈길을 끌었다. 데뷔 초 쌍꺼풀 없는 날렵한 눈매와 뚜렷한 이목구비로 독보적인 분위기를 자랑했던 그는 최근 한층 선명해진 쌍꺼풀과 매끈해 보이는 피부로 이전과는 다른 느낌을 자아냈다. 사진을 접한 일부 누리꾼들은 "이수혁이 맞냐", "못 알아보겠다", "중년 여성 같기도 하다" 등의 반응을 보이며 달라진 외모에 놀라움을 표했다. 이날 행사에는 브랜드 앰버서더인 배우 김유정과 이수혁, 미즈하라 키코를 비롯해 모델 신현지, 이호정, 배윤영, 수주 등이 참석했다.이수혁은 올해 초 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에 출연했으며, 차기작으로 '그랜드 갤럭시 호텔'과 '딜러' 등을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr