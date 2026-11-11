그룹 블랙핑크 제니, 방탄소년단 뷔 / 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 뷔와 블랙핑크 제니의 재결합설에 불을 지폈던 미국 로스앤젤레스(LA)의 한 한식당이 논란 이후 게시물에서 뷔의 이름을 삭제했다.지난 8일 해외 연예 매체 Kagit에 따르면 LA 한인타운에 위치한 한식당은 최근 SNS에 제니의 사인 사진을 공개하며 지난해 11월 제니가 뷔를 비롯한 일행과 함께 식당을 방문했다고 주장했다.식당 측은 당시 일부 손님들이 두 사람을 알아봤지만, 뷔가 먼저 자리를 떠나 제니의 사인만 받을 수 있었다고 설명했다.해당 게시물이 온라인에서 확산되자 두 사람이 재결합한 것이 아니냐는 추측이 이어졌다. 반면 일부 누리꾼들은 식당 측이 밝힌 방문 시점과 두 사람의 당시 일정이 맞지 않는다며 의문을 제기했다.논란이 커지자 식당 측은 게시물을 수정했다. 제니의 방문 사실에 관한 내용은 그대로 남겨둔 채 뷔의 이름만 삭제한 것이다. 다만 수정 이유에 대해서는 별다른 설명을 내놓지 않았다.이후 식당 측은 제니가 해당 식당을 두 차례 방문했다고 주장하는 게시물을 추가로 올렸다.제니의 사인 사진이 담긴 게시물에 'AI 콘텐츠' 표시가 붙은 점도 눈길을 끌었다. 다만 해당 표시는 사진을 편집한 경우에도 나타날 수 있어, 이것만으로 이미지가 AI로 생성됐다고 단정할 수는 없다.한편 뷔와 제니는 2022년부터 여러 차례 열애설에 휩싸였으나 양측 모두 교제 사실을 공식적으로 인정한 적은 없다. 이번 식당 방문 주장 역시 두 사람이 실제로 동행했는지는 확인되지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr