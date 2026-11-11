JYP엔터테인먼트 / 사진=텐아시아 DB

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 발표한 지속가능 성장기업 평가에서 3년 연속 국내 기업 중 가장 높은 순위를 기록했다.지난 10일(현지시간) 타임과 독일 시장조사기업 스태티스타(Statista)는 '2027년 세계 최고의 지속가능 성장기업'(World's Best Companies - Sustainable Growth 2027) 명단을 공개했다. JYP는 총점 91.41점으로 평가 대상인 전 세계 500개 기업 가운데 15위에 올랐다. 국내 기업 중에서는 1위다.JYP는 2025년과 2026년에 이어 이번 평가에서도 한국 기업 가운데 가장 높은 점수를 받았다. 이로써 '세계 최고의 지속가능 성장기업' 평가에서 3년 연속 국내 1위에 이름을 올리게 됐다.스태티스타는 JYP의 평가 결과에 대해 "JYP는 훌륭하고 강력한 성과를 거뒀다. 최고 중의 최고로 손꼽히며, 계속 상위권을 유지하고 있다는 점에서 그 가치를 입증하고 있다"고 밝혔다.'세계 최고의 지속가능 성장기업'은 재무적으로 안정적인 성장세를 유지하면서 지속가능경영에서도 성과를 낸 기업 500곳을 선정하는 평가다. 타임과 스태티스타는 매출 성장률, 재무 건전성, 환경에 미치는 영향 등 세 가지 항목에 같은 비중을 적용한다. 이를 합산한 100점 만점의 점수를 기준으로 기업별 순위를 매긴다.JYP는 2022년 국내 엔터테인먼트사 최초로 지속가능경영보고서를 발행했다. 당시 보고서에는 기업이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하는 RE100 이행을 비롯한 ESG 경영 추진 현황과 관련 활동을 담았다. 올해 6월에는 다섯 번째 지속가능경영보고서를 펴냈다.정욱 JYP 대표이사는 올해 보고서를 통해 "'LEADER IN ENTERTAINMENT'라는 슬로건 아래 음악을 통한 문화적 감동을 넘어 사회에 긍정적인 울림을 전하기 위해 끊임없이 고민해 왔습니다. 앞으로도 지속가능경영을 실천하며 글로벌 엔터테인먼트 산업의 책임 있는 리더로서 역할을 다하겠습니다. 이해관계자 여러분과의 신뢰 속에 지속적인 성장과 선한 가치를 창출해 나아가겠습니다"라고 밝혔다.JYP는 올해 다른 ESG 평가에서도 높은 등급을 받았다. 지난 3월 글로벌 투자정보기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 실시한 2026년 ESG 평가에서 AA등급을 획득했다. 이달 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 ESG 평가에서는 통합 A등급을 기록했다.사회공헌 활동도 이어가고 있다. JYP는 'EDM(Every Dream Matters!: 세상의 모든 꿈은 소중하다)'을 사회공헌 활동의 구호로 내세우고 다양한 기업의 사회적 책임(CSR) 사업을 운영 중이다. 환아들의 의료비를 지원하는 'EDM 치료비 지원 사업'이 대표적이다. 소속 아티스트들과 환경 보호의 필요성을 알리는 콘텐츠 프로젝트 'JYP 4 EARTH'도 진행하고 있다.최근에는 공연 관람 환경을 개선하기 위해 청취보조시스템을 도입했다. JYP에 따르면 국내 엔터테인먼트사 가운데 해당 시스템을 시행한 것은 처음이다. 이를 통해 청각 지원이 필요한 관객의 공연 접근성을 높인다는 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr