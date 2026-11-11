배우 성훈이 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN '보스의 노골적 취향'

비매너 논란 이후 3년 만에 안방극장에 복귀한 배우 성훈(본명 방성훈)이 웹툰 원작에 거듭 소비되는 이유에 대한 소신을 전했다.11일 오전 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'(이하 '노골적 취향') 제작발표회가 진행됐다. 강솔 감독과 배우 성훈, 오세영, 이정신이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'(그녀)를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 완벽한 인생에 유일한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 위장 로맨스다.앞서 성훈은 2022년 tvN 예능 '줄 서는 식당' 출연 당시 비매너 논란에 휩싸인 바 있다. 식당 대기 시간이 길어지자 불만을 드러내는가 하면, 고기를 굽던 집게로 음식을 먹고 식사 도중 땀을 터는 모습이 방송에 담기면서 시청자들의 비판을 받았다. 논란이 커지자 당시 소속사 측은 "예능적인 재미를 위해 행동이 과해진 부분이 있었다"며 사과했다.3년 전 MBN '완벽한 결혼의 정석'에 출연했던 성훈은 논란 이후 특별출연을 이어오다 3년 만에 다시 주연으로 돌아왔다. 성훈은 이를 인지한 듯 취재진을 향해 "질문에 성실히 임하겠다"라며 인사했다.이번 '노골적 취향'은 동명의 웹툰과 웹소설을 원작으로 한다. 성훈은 '애타는 로맨스' 등 유독 원작을 기반으로 하는 드라마에 자주 출연했었다. 이에 대해 성훈은 "생각을 해보니 전작들이 전부 웹툰 원작이었네요"라며 놀랍다는 반응을 보였다.또 이같은 작품들에 많이 출연함에 따른 자신의 소비 이유에 대해 "작품을 맡겼을 때 책임감을 가지고 소화해서 어떻게든 끌고 가려는 역량을 잘 봐주신 것 같다"고 조심스럽게 답했다.성훈은 현실적인 부분에 대해서도 솔직하게 언급했다. 그는 "특히 자주 찾아주시는 이유는 해외 판권 때문인 것 같다"며 "적자로 시작하지는 않기 때문에 믿고 맡겨 주신다고 생각한다"고 말했다.이에 강 감독도 동의했다. 그는 "결국은 저희가 돌파해야 하는 부분이 해외"라면서 "성훈 씨가 출연했던 작품들이 국내보다는 해외에서 성적이 좋았다"고 거들었다.한편 '노골적 취향'은 이날 오후 10시 20분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr