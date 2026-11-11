(왼쪽부터) 배우 이정신, 오세영, 성훈이 삼각관계 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN '보스의 노골적 취향'

사진=MBN '보스의 노골적 취향'

(왼쪽부터) 강솔 감독, 배우 이정신, 오세영, 성훈. / 사진=MBN '보스의 노골적 취향'

종합편성채널 MBN이 1년 2개월 만에 드라마를 내놨다. 9년 만에 재회한 배우 성훈과 강솔 감독을 필두로 젊은 배우 오세영, 이정신까지 합류했다. 익숙한 문법인 로맨스 코미디물 '보스의 노골적 취향'이 어떤 새로움을 더할지 주목된다.11일 오전 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'(이하 '노골적 취향') 제작발표회가 진행됐다. 강솔 감독과 배우 성훈, 오세영, 이정신이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'(그녀)를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 완벽한 인생에 유일한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 위장 로맨스다.강 감독은 작품을 연출하게 된 계기에 대해 "이야기가 갖고 있는 재미가 있어야 작품이 사랑을 받는다고 생각하는데, 독자로서 대본을 재미있게 읽었다. '멋진 배우와 작업하면 사랑스러운 작품이 되겠다'라는 생각이 들었다"고 떠올렸다.'노골적 취향'은 동명의 웹툰과 웹소설을 원작으로 한다. 드라마 제작사 가든미디어의 IP다. 강 감독은 "제작사가 동일하기 때문에 드라마로 확장하는 것은 어렵지 않았지만, 원작이 2012년도라 현재의 시청자들이 재미있게 볼 수 있는 부분들에 대해 고민했다"고 설명했다.강 감독은 2017년 '애타는 로맨스' 이후 성훈과 약 9년 만에 재회했다. 강 감독은 "당시에 재미있게 작업했고 그 뒤로 형 동생 사이로 지내고 있다"면서 "제가 낯을 가리는 편이라 새로운 배우와 작업하는 걸 힘들어하는데 다행히 캐스팅이 좋게 이뤄진 것 같다"고 전했다.이에 성훈도 "감독님과 이전에 만났었기 때문에 스타일을 잘 알고 있었다"라면서 "그림도 예쁘게 나올 거라는 확신이 들었고, 이후에 오세영, 이정신 배우의 캐스팅 소식을 듣고 '제가 삐걱거리더라도 촬영이 이뤄지지 않을까' 싶었다"라며 작품을 선택한 이유에 대해 밝혔다.오세영은 대본을 받고 감개무량한 마음이 들었다고 했다. 그는 "은채라는 역할과 잘 어울릴 것 같다는 감독님과 작가님의 믿음에 잘 해보고 싶다는 생각이 들어 출연하게 됐다"고 설명했다. 이정신도 작품을 선택한 계기에 대해 "평소 로코에 대한 갈증이 있었다"면서 "태경이가 부드럽고 상냥한 친구다. 제가 잘 표현할 수 있을 것 같다는 생각이 들었다"고 거들었다.강 감독은 각 배우들의 장점들에 대해 극찬을 아끼지 않았다. 먼저 성훈에 대해서는 "원작에서 가지고 있는 차가운 이미지가 성훈과 잘 맞는다"라면서도 "현장에선 겸손하고 배려할 줄 아는 힘이 있다"고 언급했다. 오세영에 대해서는 "전작을 봤는데 캐스팅을 한 저 자신을 칭찬하고 싶다"면서 캐스팅에 대한 만족감을 보였다. 이정신에 대해서도 "역할과 비슷하게 실제로도 따뜻하다. 교회 오빠 같은 성격을 가지고 있다"고 인성을 칭찬했다.세 배우는 작품의 따뜻함을 강조했다. 이들은 "드라마가 설렘을 가져다줄 것"이라며 저희가 그리는 삼각관계와 감정의 변화들을 주목해달라. 추워지는 날씨에 마음이 포근해질 것"이라고 입을 모았다.로맨틱 코미디라는 소재는 이미 많은 시청자에게 익숙한 문법이다. 그럼에도 강 감독은 유사 장르를 택했다. 그는 "해당 장르를 다시 하는 것에 대해 고민이 있었다"라면서도 "젊은 세대가 많은 사랑을 했으면 하는 마음이 있었다. 저희 작품을 보시고 많은 분의 연애 세포가 많이 깨어나셨으면 좋겠다"고 바랐다.'노골적 취향'은 이날 오후 10시 20분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr