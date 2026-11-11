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tvN '코미디 빅리그'에서 '징맨'으로 이름을 알린 피트니스 선수 황철순이 쯔쯔가무시증에 감염돼 뇌수막염과 기억상실 증상까지 겪었다고 고백했다.황철순은 지난 10일 자신의 SNS를 통해 "강아지와 여행 갔다 쯔쯔가무시라는 진드기 바이러스에 감염되어 기억상실과 함께 뇌수막염으로 보름을 입원했다"고 밝혔다.그는 약 2주간의 입원 치료로 체중이 무려 12kg이나 감소했다고 전했다. 특히 퇴원 후에도 조직검사와 골수검사 등을 받으면서 한동안 운동을 할 수 없게 됐다고 털어놨다.황철순은 "12kg가 날아가고 퇴원 후 골반 뼈조각을 떼어 조직 검사를 했는데 또 2주간 운동, 사우나 금지! 골수 검사까지 한 달 추가로 운동 금지!"라며 현재 몸 상태를 설명했다.이어 "이 정도면 병원과 정부가 합작으로 나를 은퇴시킬 음모가 분명하다"고 농담을 던지며 특유의 유쾌함을 잃지 않았다.운동 복귀를 향한 강한 의지도 드러냈다. 황철순은 "세상은 아직 내가 불사조인지 모르는 것 같다. 얼마나 더 세게 변할지 벌써부터 감도 안 온다"고 자신감을 내비쳤다.황철순이 감염된 쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균에 감염된 털진드기 유충에 물려 발생하는 급성 발열성 질환이다. 주로 발열과 오한, 두통, 근육통 등의 증상이 나타나며 심한 경우 뇌수막염 등 합병증으로 이어질 수 있다. 황철순은 SNS에서 '진드기 바이러스'라고 표현했지만, 실제로는 세균 감염에 의해 발생하는 질환이다.질병관리청은 가을철 털진드기 활동이 활발해지는 만큼 야외활동 시 긴 옷을 착용하고 진드기 기피제를 사용하는 등 예방수칙을 준수할 것을 당부하고 있다.한편 황철순은 피트니스 선수로 활동하며 다수의 대회에서 수상했으며, tvN 예능 프로그램 '코미디 빅리그'에서 '징맨'으로 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr