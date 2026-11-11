첩이야 간첩이야 '젠슨 황 불륜 스캔들'…치명적 女 스파이 '세기의 첩보전' [TEN스타필드]

불륜 스캔들로 논란이 되고 있는 젠슨 황과 앨리스 황. / 사진=SNS

영화 '색, 계'의 한 장면. / 사진='색, 계' 관련 영상 캡처

'색, 계'(2007, 감독 이안) | 넷플릭스, 쿠팡플레이, 티빙

영화 '레드 스패로'의 한 장면. / 사진제공=이십세기폭스코리아

영화 '레드 스패로'(2018, 감독 프란시스 로렌스) | 디즈니+, 쿠팡플레이

영화 '쉬리'의 한 장면. / 사진='쉬리' 관련 영상 캡처

영화 '쉬리'(1999, 감독 강제규) | 넷플릭스, 티빙

10조 원대에 달하는 AI 칩 24만 개의 증발, 3개국에 걸쳐 구축된 유령 기업망, 그리고 흔적도 없이 사라진 한 여성. 첩보 영화에서나 나올 법한 이야기지만 엄연한 현실이다. 세계 최대 AI 반도체 기업 엔비디아를 이끄는 젠슨 황이 주인공인 실화다.한국 예능뿐만 아니라 대외적으로 사랑꾼 이미지를 강조해온 젠슨 황의 불륜 스캔들은 전 세계를 발칵 뒤집었다. 게다가 내연녀 앨리스 황이 젠슨 황과의 친분을 등에 업고 핵심 기술을 중국으로 밀반입한 정황이 드러나면서, 단순한 치정극은 '세기의 첩보전'으로 판이 커졌다. 그녀의 과거 경력도 가짜라는 의혹이 쏟아지는 가운데, 행방도 묘연하다. "내가 여기로 젠슨을 부를 수 있다"며 업계 거물을 쥐락펴락한 여인의 행적이 웬만한 영화보다 드라마틱하다.권력자의 곁을 파고들어 모든 걸 흔들어놓는 '여성 스파이'는 영화에서도 늘 매력적인 소재였다. 타깃의 심장부로 침투하는 미인계 스파이 서사는 동서고금 통하는 아이템이다. 10조 원짜리 현실판 첩보극이 전 세계에 던진 충격 속에서, 치명적인 유혹으로 관객까지 홀렸던 '여성 스파이' 영화 3편을 소개한다.남성을 유혹해 무너뜨리는 '미인계 스파이' 영화의 대표작으로 꼽힌다. 1942년 상하이를 배경으로, 친일파 정보부 수장인 이 주임(양조위 분)을 암살하기 위해 신분을 속이고 접근한 첩보 단원 왕자즈(탕웨이 분)의 이야기를 다룬다.타깃의 마음을 얻기 위해 아슬아슬한 줄타기를 벌이는 심리전이 압권이다. 탕웨이의 파격적인 노출 연기는 단순한 자극을 넘어, 타깃을 무너뜨리기 위해 온몸을 던져야 했던 스파이의 처절한 심리를 날것 그대로 보여준다. 상대를 파멸시켜야 하는 냉혹한 임무와 점차 흔들리는 감정 사이, 탕웨이의 복잡하고 서늘한 눈빛이 깊은 여운을 남긴다. 유혹으로 시작해 파멸로 치닫는 스파이의 민낯을 보여주는 작품이다.실제 구소련 시절부터 이어진 러시아 정보기관의 '미인계 스파이' 훈련을 다룬 영화다. 부상으로 꿈을 접은 발레리나 도미니카(제니퍼 로렌스 분)가 강제로 비밀 조직 '스패로'에 끌려가 스파이로 거듭나는 과정을 그린다.'스패로'는 상대를 유혹해 약점을 쥐고 비밀을 캐내는 인간 무기다. 영화는 냉전 시절의 비정한 유산 속에서, 국가를 위해 개인의 존엄성을 지워버리는 첩보 시스템의 민낯을 담는다. 제니퍼 로렌스는 살아남기 위해 스스로 무기가 된 주인공의 심리를 날카롭게 연기했다. 타깃을 속이고 속는 아슬아슬한 두뇌 싸움과 허를 찌르는 반전이 백미다.한국 첩보 액션 영화의 신화를 쓴 기념비적인 작품이다. 북한 특수8군단 최정예 저격수 이방희(김윤진 분)는 남한 정보조직 요원 유중원(한석규 분)의 일상 깊숙이 침투하기 위해 얼굴을 성형하고 수족관 사장 '이명현'으로 신분을 위장한다.타깃의 연인이자 약혼녀가 되어 수족관 어류에 특수 도청 장치를 심고 최고급 국가 기밀을 빼돌리는 치밀한 정보전은 당시 관객들에게 신선한 충격을 안겼다. 국가의 지령을 완수해야 하는 스파이의 사명과, 타깃을 진심으로 사랑하게 된 인간적 연정 사이에서 겪는 비극적 딜레마는 한국형 스파이 서사의 문을열어젖힌 원형으로 꼽힌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr