그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 공개한다. / 사진=SNS 갈무리

그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 공개한다. / 사진제공=MBC

그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 공개한다. / 사진제공=MBC

그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와의 결혼 생활을 공개한다. 결혼 5년 차에 접어든 그는 지금까지 부부싸움을 한 번도 하지 않았다며 아내 앞에서는 평소와 달리 애교가 많아진다고 털어놓는다.11일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'에는 고우림이 게스트로 출연한다. 그는 김연아와의 일상부터 자신의 트레이드마크인 저음에 얽힌 고충까지 다양한 이야기를 전한다.고우림은 평소 묵직한 목소리와 진중한 이미지로 알려졌지만, 김연아 앞에서는 전혀 다른 모습을 보인다고 밝힌다. 아내와 함께하는 시간이 늘면서 자연스럽게 애교도 많아졌다는 것. 특히 결혼 이후 한 번도 다툰 적이 없다고 고백하며 김연아의 마음을 사로잡는 자신만의 비결까지 공개할 예정이다.지난 '라디오스타' 출연 이후의 일화도 전한다. 당시 성대모사로 관심을 모았던 고우림은 방송이 끝난 뒤 김연아와 함께 자신의 출연 장면을 다시 봤다고 밝힌다. 아내가 어떤 반응을 보였는지 살폈던 뒷이야기도 들려준다. 이번 출연을 앞두고는 새로운 성대모사를 준비하느라 잠까지 설쳤다고 털어놓는다. 앞서 최홍만과 한석규 성대모사를 선보였던 그는 또 다른 인물의 목소리에 도전하며 예능감을 발휘한다.자신의 강점인 저음에 대한 뜻밖의 고민도 고백한다. 고우림은 특유의 낮은 목소리 때문에 부담을 느꼈던 순간이 있었다고 밝힌다. 이어 평소와는 다른 반전 목소리를 들려주는가 하면, 즉석 저음역 테스트에 참여해 자신의 한계를 확인할 예정이다.김연아와의 결혼 생활부터 저음 목소리에 얽힌 사연까지, 고우림의 이야기는 11일 오후 10시 30분 방송에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr