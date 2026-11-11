조여정이 두 번째 오스카 레이스에 나서는 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

조여정이 두 번째 오스카 레이스에 나서는 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

배우 조여정이 영화 '기생충'(감독 봉준호)에 이어 '가능한 사랑'(감독 이창동)으로 두 번째 오스카 레이스에 나서는 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 조여정을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분), 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.조여정은 2019년 영화 '기생충'으로 제92회 아카데미 시상식에 참석했다. 당시 '기생충'은 작품상과 감독상, 각본상, 국제장편영화상까지 4관왕에 올랐다. 조여정은 '가능한 사랑'으로 다시 한번 오스카 레이스에 참여하게 됐다.조여정은 "오스카 레이스는 두 번째지만 당시에는 드라마 촬영 중이라 함께하지 못했다"고 설명했다. 그는 '기생충' 당시 시상식에만 참석했고 앞서 진행되는 캠페인에는 참여하지 못했다. 조여정은 "사실 나는 처음인 셈"이라며 "처음 해보는데 모두의 건강과 체력에 힘쓰고 있다"고 털어놨다.조여정이 아카데미 회원으로서 투표권을 행사할 수 있을지도 언급했다. 그는 "기계랑 친숙하지 않아서 회비를 못 냈다"며 "회비를 안 내면 투표권도 없어지는지 모르겠다"고 말했다. 투표에 참여할 수 있다면 어떻게 하겠냐는 말에 조여정은 비밀 투표에 관한 규정이 있을 수 있어 조심스럽다면서도 자신이 출연한 작품에 투표하고 싶다는 뜻을 밝혔다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr