사진 = 추영우 인스타그램

사진 = 추영우 인스타그램

사진 = 추영우 인스타그램

사진 = 추영우 인스타그램

배우 추영우가 드라마 '연애박사' 종영을 맞아 촬영장 비하인드 사진을 공개했다.추영우는 최근 자신의 인스타그램에 "좋아합니다 아주아주 많이"라는 드라마 대사 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 추영우는 검은색 슈트에 흰색 셔츠와 넥타이를 매치한 채 휴대전화를 바라보고 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 고개를 살짝 숙인 모습으로, 이마를 덮는 검은 머리와 또렷한 이목구비가 단정하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 전통 기와와 나무 기둥이 보이는 공간에서 여유롭게 서 있는 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 추영우는 회색 후드티 위에 짙은 색상의 넉넉한 아우터를 걸치고 유리 난간에 몸을 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 팔을 난간 위에 올리고 상체를 앞으로 숙인 자연스러운 자세가 돋보이며, 앞머리가 내려온 헤어스타일과 담담한 표정이 편안한 매력을 더한다. 뒤편으로 여러 사람이 보이는 실내 공간에서도 추영우의 선명한 눈매가 시선을 사로잡는다.또 다른 사진에서 추영우는 검은색 가죽 재킷에 흰색 상의를 입고 음식을 먹는 모습을 보여준다. 한 손에 타코를 들고 볼을 부풀린 채 옆을 바라보는 표정이 귀여운 매력을 자아낸다. 앞에 놓인 음식과 함께 꾸밈없는 식사 장면이 담기며 친근한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 추영우는 휴대전화를 들고 거울을 향해 고개를 들어 올린 채 셀카를 찍고 있다. 검은색 아우터의 소매 끝으로 파란색 옷이 드러나며 위를 올려다보는 커다란 눈과 살짝 내민 입술이 장난스러운 분위기를 만든다. 거울에 비친 얼굴과 휴대전화가 가까이 담겨 자연스러운 비주얼이 돋보인다.이를 본 팬들은 "눈발 날리는날 코트핏에 런웨이 명장면은 특히 최고였어요 정말 멋집니다", "우와 사진 대방출이라니", "너무 예뻐", "내 최애", "추영우 좋아하는 사람", "고생했어 영우야" 등의 댓글을 달았다.추영우가 출연한 ENA 드라마 '연애박사'는 지난 10일 종영했다. 추영우는 극 중 로봇공학 박사과정생 박민재 역을 맡아 김소현과 호흡을 맞췄으며, 로봇 연구실에서 펼쳐지는 청춘 로맨스를 그려냈다.한편 1999년생으로 27세인 추영우는 차기작인 넷플릭스 시리즈 '롱 베케이션'과 '중증외상센터' 시즌2·3를 통해 새로운 연기 활동을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr