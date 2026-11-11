가수 김종국(50)이 전정신경염을 앓은 사실을 고백하면서 해당 질환에 관심이 쏠리고 있다. / 사진=텐아시아 DB

가수 김종국이 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상을 공개한다./ 사진 제공=SBS Plus·MBN ‘상남자의 여행법 in 마나도’ 캡처

가수 김종국(50)이 전정신경염을 앓은 사실을 고백하면서 해당 질환에 관심이 쏠리고 있다. 평소 철저한 자기관리와 운동으로 유명한 김종국조차 극심한 어지럼증으로 일상생활에 어려움을 겪었다고 밝힌 가운데, 전정신경염의 증상과 위험성에도 이목이 집중된다.지난 10일 방송된 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 김종국이 추성훈, 안재현과 함께 인도네시아 현지 헬스장을 방문하는 모습이 그려졌다.이날 김종국은 헬스장에 마련된 운동 기구를 살펴보며 운동에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그러던 중 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상에 대해서도 언급했다. 그는 건강 문제로 한동안 중단했던 복싱을 다시 시작할 계획이라고 밝혔다.앞서 김종국은 전정신경염으로 극심한 어지럼증을 겪었다고 털어놓은 바 있다. 당시 이틀 동안 음식은 물론 물조차 제대로 마시지 못했으며, 운전도 어려울 정도로 상태가 좋지 않았다고 전했다.김종국이 앓은 전정신경염은 귀 안쪽의 전정기관에서 뇌로 평형감각 정보를 전달하는 전정신경에 염증이나 기능 이상이 생기는 질환이다. 갑자기 주변이 빙빙 도는 듯한 심한 어지럼증이 나타나는 것이 특징이다. 메스꺼움과 구토, 균형 장애 등이 동반되기도 한다.특히 증상이 심할 경우 정상적인 일상생활이 어려워질 수 있다. 고개를 조금만 움직여도 어지럼증이 심해지고, 혼자 걷거나 똑바로 서 있는 것조차 힘들어질 수 있다. 구토가 반복되면 음식과 수분을 섭취하기 어려워 탈수로 이어질 위험도 있다. 김종국이 이틀 동안 제대로 먹거나 마시지 못했다고 밝힌 것 역시 이러한 증상과 관련이 있을 수 있다.전정신경염은 일반적인 이석증과 달리 심한 어지럼증이 수시간에서 수일간 지속될 수 있다. 이석증은 특정 방향으로 머리를 움직일 때 짧은 어지럼증이 반복되는 경우가 많지만, 전정신경염은 가만히 있어도 어지럽고 움직이면 증상이 더욱 심해질 수 있다.급성 증상은 시간이 지나면서 점차 호전되는 경우가 많다. 다만 어지럼증이 가라앉은 이후에도 균형감각이 완전히 회복되기까지 수주에서 수개월이 걸릴 수 있다. 일부 환자는 걷거나 고개를 돌릴 때 불안정한 느낌이 지속되기도 한다.전정신경염 자체가 일반적으로 생명을 위협하는 질환은 아니지만, 갑작스럽고 심한 어지럼증이 발생했을 때는 주의가 필요하다. 특히 뇌졸중 등 다른 질환에서도 비슷한 증상이 나타날 수 있어 정확한 진단이 중요하다. 증상이 지속되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 의료진의 진료를 받아야 한다.평소 꾸준한 운동으로 건강을 관리해 온 김종국에게도 전정신경염은 일상을 바꿔놓을 만큼 큰 영향을 미쳤다. 특히 즐겨 하던 복싱까지 중단해야 했다는 점에서 당시 겪었던 어려움을 짐작하게 한다. 다만 현재까지 증상이 얼마나 회복됐는지 구체적인 상태는 알려지지 않았다.한편 김종국이 출연하는 '상남자의 여행법 in 마나도'는 매주 화요일 오후 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr