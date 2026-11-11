사진 = '홍이가 기가 막혀' 유튜브 채널 캡처

사진 = '홍이가 기가 막혀' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 29기 영자와 30기 옥순이 모교인 이화여자대학교를 함께 방문해 캠퍼스를 누비며 유쾌한 추억을 회상했다.'나는솔로' 29기 영자가 운영하는 유튜브 채널 '홍이가 기가 막혀'에서는 '이대로 시간이 멈췄으면 좋겠어요..💚 29영자X30옥순의 이화여대 추억 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 29기 영자와 30기 옥순은 이화여자대학교 정문을 시작으로 배강당과 ECC 등 학교의 주요 명소를 함께 둘러보며 학창 시절의 기억을 되살렸다.캠퍼스를 산책하던 중 30기 옥순은 이대 앞의 소문난 '남친존'에 대해 언급하며 "나에게 남친은 30기 영수뿐"이라고 예비 신랑을 향한 깊은 애정을 숨김없이 드러냈다.이에 29기 영자는 "하긴 지금 결혼하시는 분이 첫 남친 아니냐"며 "첫사랑이 끝사랑 아니냐 좋겠다"고 너스레를 떨었다.이어 30기 옥순이 "언니는 기다리는 남친들이 있었냐"고 묻자 29기 영자는 "저는 뭐 수없이 있었다"며 "매일매일 막 바꿨다"고 유머러스하게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이후 29기 영자는 빠르게 "장난이다"고 수습했다.이어 두 사람은 학창 시절 즐겨 찾던 장소에서 참치김밥과 라볶이를 먹으며 옛 시절의 감성을 만끽했다. 식사를 마친 뒤 이대 앞 유명 홍차 전문점인 '티앙팡'을 찾아 스콘과 홍차를 즐기며 '나는 솔로' 출연 당시 느꼈던 감정들과 각자의 연애관, 그리고 앞으로의 계획 등 방송에서 다 보여주지 못한 진솔한 속마음을 털어놓았다.모교를 다시 찾은 소감에 대해 29기 영자와 30기 옥순은 공부하러 온 것이 아니라 추억을 나누기 위해 방문했기에 지나온 시간을 돌아보며 학교가 더욱 아름답게 느껴진다고 입을 모았다.이어 캠퍼스를 누비는 후배들의 모습을 보며 기분이 묘하면서도 옛 생각이 많이 났다고 전한 두 사람은 동문 선후배가 함께 맛집을 찾아 추억을 공유할 수 있어 매우 보람차고 재밌는 콘텐츠였다고 소감을 밝히며 따뜻한 하루를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr