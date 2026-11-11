'나는솔로' 29기 영자와 30기 옥순이 모교인 이화여자대학교를 함께 방문해 캠퍼스를 누비며 유쾌한 추억을 회상했다.
'나는솔로' 29기 영자가 운영하는 유튜브 채널 '홍이가 기가 막혀'에서는 '이대로 시간이 멈췄으면 좋겠어요..💚 29영자X30옥순의 이화여대 추억 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 29기 영자와 30기 옥순은 이화여자대학교 정문을 시작으로 배강당과 ECC 등 학교의 주요 명소를 함께 둘러보며 학창 시절의 기억을 되살렸다.
캠퍼스를 산책하던 중 30기 옥순은 이대 앞의 소문난 '남친존'에 대해 언급하며 "나에게 남친은 30기 영수뿐"이라고 예비 신랑을 향한 깊은 애정을 숨김없이 드러냈다.
이에 29기 영자는 "하긴 지금 결혼하시는 분이 첫 남친 아니냐"며 "첫사랑이 끝사랑 아니냐 좋겠다"고 너스레를 떨었다. 이어 30기 옥순이 "언니는 기다리는 남친들이 있었냐"고 묻자 29기 영자는 "저는 뭐 수없이 있었다"며 "매일매일 막 바꿨다"고 유머러스하게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이후 29기 영자는 빠르게 "장난이다"고 수습했다.
이어 두 사람은 학창 시절 즐겨 찾던 장소에서 참치김밥과 라볶이를 먹으며 옛 시절의 감성을 만끽했다. 식사를 마친 뒤 이대 앞 유명 홍차 전문점인 '티앙팡'을 찾아 스콘과 홍차를 즐기며 '나는 솔로' 출연 당시 느꼈던 감정들과 각자의 연애관, 그리고 앞으로의 계획 등 방송에서 다 보여주지 못한 진솔한 속마음을 털어놓았다.
모교를 다시 찾은 소감에 대해 29기 영자와 30기 옥순은 공부하러 온 것이 아니라 추억을 나누기 위해 방문했기에 지나온 시간을 돌아보며 학교가 더욱 아름답게 느껴진다고 입을 모았다.
이어 캠퍼스를 누비는 후배들의 모습을 보며 기분이 묘하면서도 옛 생각이 많이 났다고 전한 두 사람은 동문 선후배가 함께 맛집을 찾아 추억을 공유할 수 있어 매우 보람차고 재밌는 콘텐츠였다고 소감을 밝히며 따뜻한 하루를 마무리했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
'나는솔로' 29기 영자가 운영하는 유튜브 채널 '홍이가 기가 막혀'에서는 '이대로 시간이 멈췄으면 좋겠어요..💚 29영자X30옥순의 이화여대 추억 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 29기 영자와 30기 옥순은 이화여자대학교 정문을 시작으로 배강당과 ECC 등 학교의 주요 명소를 함께 둘러보며 학창 시절의 기억을 되살렸다.
캠퍼스를 산책하던 중 30기 옥순은 이대 앞의 소문난 '남친존'에 대해 언급하며 "나에게 남친은 30기 영수뿐"이라고 예비 신랑을 향한 깊은 애정을 숨김없이 드러냈다.
이에 29기 영자는 "하긴 지금 결혼하시는 분이 첫 남친 아니냐"며 "첫사랑이 끝사랑 아니냐 좋겠다"고 너스레를 떨었다. 이어 30기 옥순이 "언니는 기다리는 남친들이 있었냐"고 묻자 29기 영자는 "저는 뭐 수없이 있었다"며 "매일매일 막 바꿨다"고 유머러스하게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이후 29기 영자는 빠르게 "장난이다"고 수습했다.
이어 두 사람은 학창 시절 즐겨 찾던 장소에서 참치김밥과 라볶이를 먹으며 옛 시절의 감성을 만끽했다. 식사를 마친 뒤 이대 앞 유명 홍차 전문점인 '티앙팡'을 찾아 스콘과 홍차를 즐기며 '나는 솔로' 출연 당시 느꼈던 감정들과 각자의 연애관, 그리고 앞으로의 계획 등 방송에서 다 보여주지 못한 진솔한 속마음을 털어놓았다.
모교를 다시 찾은 소감에 대해 29기 영자와 30기 옥순은 공부하러 온 것이 아니라 추억을 나누기 위해 방문했기에 지나온 시간을 돌아보며 학교가 더욱 아름답게 느껴진다고 입을 모았다.
이어 캠퍼스를 누비는 후배들의 모습을 보며 기분이 묘하면서도 옛 생각이 많이 났다고 전한 두 사람은 동문 선후배가 함께 맛집을 찾아 추억을 공유할 수 있어 매우 보람차고 재밌는 콘텐츠였다고 소감을 밝히며 따뜻한 하루를 마무리했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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