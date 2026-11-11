허성태가 오디션 징크스를 밝혔다./사진제공=SBS

허성태가 오디션 징크스를 밝혔다./사진제공=SBS

넷플릭스 '오징어게임'으로 대중에게 얼굴을 알린 배우 허성태가 6살 어린 배우 곽선영에게 존대를 한 사연을 공개한다.12일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 ‘거장항준’ 5회에는 허성태, 곽선영, 이민기가 게스트로 출연한다.이날 허성태는 곽선영과의 키스신 후유증을 고백한다. 허성태는 “드라마 ‘연예인 매니저로 살아남기’에서 곽선영과 키스신 촬영 후 존대를 하다 최근에야 말을 놨다”고 밝힌다.이에 김풍이 “만약 민기 씨랑 키스신 찍어도 말 높일 거냐”라는 짓궂은 질문을 던지자, 허성태는 냅다 “당연하죠”라고 답한다. 이어 “여기 편하게 막말해도 되는구나”라며 ‘거장항준’의 매운맛 토크에 적응한다.오디션 프로그램으로 데뷔한 허성태가 자신만의 기상천외한 긴장 극복 비법을 공개한다. 허성태가 “등받이 의자에 기대앉아 오른 다리에 힘을 주고 연기한다”라며 필승 루틴을 전수한다. 이에 곽선영이 “만약 일어나서 오디션 보면 어떡해?”라고 질문하자 허성태는 “그럼 망해. 앉아서만 오디션 가능해”라고 단언한다. 카리스마 넘치는 연기 뒤에 숨겨진 ‘불안형 배우’의 반전 징크스가 웃음을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr