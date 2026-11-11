이미지 크게보기 개그우먼 신기루가 중환자실에 있던 어머니를 두고 50만 원짜리 식사를 했다는 오해를 해명했다. / 사진 = 텐아시아DB

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개그우먼 신기루가 중환자실에 있던 어머니를 두고 50만 원짜리 식사를 했다는 오해를 해명했다.11일 '뭐든하기루' 채널에는 "신당 중앙시장에 홀라당 반했기루"라는 제목의 영상이 게재됐다. 시장 먹방에 나선 신기루는 화제가 된 기사들을 직접 거론했다.그는 "지난주에 현주랑 업로드된 거, 기사가 엄청 많이 났다"는 말로 운을 뗐다.그러면서 "기사가 한 40, 30개가 딱 키워드만 써서 '신기루 엄마 돌아가시기 3일 전 중환자실 50만 원 오마카세'"라고 꼬집었다. 또 "심지어 중환자실은 엄마가 돌아가시기 한 여섯 달 전이었다"고 설명했다.아울러 어머니가 중환자실에 계실 때 술을 마신 날의 사정도 공개됐다.신기루는 "그날 내가 일부러 길게 얘기를 안 한 게, 그날이 준호 지민 선배 결혼식이었다"고 밝혔다. 그는 "그냥 그 결혼식 테이블에 있었다. 와인 그런 거 먹은 거지"라고 당시 상황을 소개했다.또 "돌아가시기 3일 전에 오마카세를 간 게 아니라 6일 전이다. 그건 좀 짚어 달라"며 사실관계를 분명히 했다.그는 "돌아가시는 분들 과정을 보면 호스피스를 가시기도 하고 임종 준비를 해 달라고 1, 2주 전에 이런 게 있는데, 그런 게 정말 없었다"고 강조했다. "그때까지는 의사 선생님도 한 달 두 달 안에 돌아가신다 이런 얘기가 없었다. 그럼 나는 내 삶을 살아야 되잖아"라는 말도 덧붙였다.이와 함께 기사가 실린 방식도 지적했다. 신기루는 "어쨌든 저는 연예인이다. 그럼 엔터에 나와야 되는데 꼭 그거를 생활 이런 데 쓰셔서 댓글을 달게 하시는 기자님들이 있다"고 아쉬움을 드러냈다. 나아가 "요새 그런 기자가 되게 많대. AI 기자라고"라며 답답해했다.특히 신기루는 "엄마가 내일모레 돌아가셔서 중환자실에 계신데 50만 원짜리를 먹을 수 있냐 이러는데, 여러분 생각을 해 봐라"고 반문했다.이어 "미친X도 아니고 제가 아무리 먹을 거에 미쳤어도 엄마가 내일모레 돌아가신다는데 그 오마카세를 갔겠나"라고 억울함을 호소했다. 그는 "이거는 내 부모의 일이잖아. 내가 내 부모한테 그렇게 했다고 오해를 받으니까 너무 싫은 거지"라고 심경을 고백했다.끝으로 "저희 엄마는 정말 갑자기 돌아가셔서 이런 얘기를 또 하게 되는 게 너무 짜증난다"면서도 "그런 거 산 사람은 또 살아야 된다"고 말을 맺었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr