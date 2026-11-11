한지민이 이서진에게 돌직구 저격을 날렸다./사진=텐아시아DB

한지민이 이서진에게 돌직구 저격을 날렸다./사진제공=tvN

배우 이서진이 20년 지기 절친 한지민에게 저격을 당했다. 한지민은 대선배 박정수 앞에서 급변한 이서진의 태도에 거침없는 돌직구를 날렸다.오는 27일 첫 방송되는 tvN 새 예능 '그냥사람친구'(이하 '그사친') 측은 하이라이트 영상과 2차 포스터를 공개했다. '그사친'은 연예계 대표 남사친·여사친인 이서진과 한지민, 김용건과 박정수, 몬스타엑스 주헌과 트와이스 정연이 도합 85년의 우정을 기념해 떠나는 특별한 여행기를 담는다.공개된 하이라이트 영상에서는 '14년 차 짐꾼' 이서진의 어르신 한정 스윗한 면모와 이에 발끈한 한지민의 찐친 케미스트리가 시선을 사로잡았다. 이서진은 "몸에 배어있는 걸 어떡하냐"고 툴툴거리면서도 대선배 김용건과 박정수를 살뜰히 챙겼다.특히 박정수가 등장하자마자 소파에서 벌떡 일어나 깍듯하게 안내하는 이서진을 본 한지민은 "거만한 자세로 앉아 있던 이서진이 일어나니까 어이가 없다"고 저격했다. 2007년 드라마 '이산'으로 인연을 맺은 뒤 20년간 두터운 우정을 이어온 두 사람다운 필터 없는 폭로전이었다.이와 함께 숙소와 티켓 예약 등을 발 빠르게 해결하는 '한 팀장' 한지민의 똑 부러진 활약부터 지치지 않는 열정으로 동생들을 녹초로 만드는 박정수, "처음에 AI를 몰라 에미나이라고 했다"며 입담을 과시한 김용건까지 각양각색 캐릭터들이 유쾌한 재미를 예고했다.'그냥사람친구'는 오는 11월 27일 오후 8시 35분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr