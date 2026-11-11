젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜 사실을 인정한 가운데, 과거 한국 방문 당시 방송인 신아영과 포옹한 영상이 다시 논란이 되고 있다. / 사진=SNS

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜 사실을 인정한 가운데, 과거 한국 방문 당시 방송인 신아영과 포옹한 영상이 다시 논란이 되고 있다. / 사진=SNS

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜 사실을 인정한 가운데, 과거 한국 방문 당시 방송인 신아영과 포옹한 영상이 다시 논란이 되고 있다. / 사진=SNS

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜 사실을 인정한 가운데, 과거 한국 방문 당시 방송인 신아영과 포옹한 영상이 다시 논란이 되고 있다. 당시 이재용 삼성전자 회장이 젠슨 황을 말리려 했다는 누리꾼들의 추측에 이어 성적인 의미로 해석될 수 있는 농담까지 재조명되고 있다.최근 온라인 커뮤니티에는 지난해 10월 30일 서울 강남구 코엑스 K-POP 광장에서 열린 '지포스 게이머 페스티벌' 영상이 올라왔다. 당시 행사에는 젠슨 황과 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 참석했으며 신아영이 진행을 맡았다.영상에는 행사가 끝난 뒤 젠슨 황이 신아영을 향해 걸어가는 모습이 담겼다. 이때 이재용 회장도 젠슨 황 쪽으로 이동해 포옹했다. 이후 젠슨 황은 신아영에게 다가가 말을 건넸고, 가볍게 포옹한 뒤 귓속말을 하는 듯한 모습을 보였다.이를 본 일부 누리꾼들은 이재용 회장이 젠슨 황과 신아영 사이에 끼어들어 포옹을 막으려 했던 것 아니냐는 추측을 내놓았다. 이재용 회장이 여러 차례 젠슨 황을 제지하려는 듯 보인다며 "이재용이 눈치는 있네", "이재용이 재평가되네" 등의 반응을 보였다.신아영의 반응을 두고도 말이 나왔다. 젠슨 황이 다가오자 신아영이 뒷걸음질을 치는 것처럼 보였다는 것이다. 일부 누리꾼들은 신아영이 불편해하는 상황에서도 젠슨 황이 포옹을 시도한 것 아니냐며 "왜저러냐 개저씨네진짜"라고 비판했다. 젠슨 황의 불륜 논란까지 겹치면서 그의 과거 행동을 불쾌하게 바라보는 반응도 이어졌다.다만 영상만으로 이재용 회장이 실제로 포옹을 만류했는지, 신아영이 불편함을 느꼈는지는 확인되지 않았다. 신아영은 행사 다음 날 자신의 SNS에 젠슨 황과 함께 찍은 사진을 올리기도 했다.같은 날 젠슨 황이 던진 농담도 다시 화제가 됐다. 당시 젠슨 황과 이재용 회장, 정의선 회장은 총 모양의 경품 발사기를 이용해 관객들에게 선물을 전달하는 이벤트에 참여했다.젠슨 황이 쏜 경품이 예상보다 멀리 날아가자 그는 "내 총은 너무 강했다(My gun was too powerful)"고 말했다. 이어 "그게 보통 내 문제다. 내 총은 여전히 강하다(That's my problem usually. My gun's still powerful)"며 농담을 덧붙였다.경품 발사기의 위력을 두고 한 농담이었지만, 해당 표현이 성적인 의미로도 해석될 수 있다는 점에서 뒤늦게 관심을 받고 있다.지난 6월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 가수 화사를 언급했던 장면도 다시 소환됐다. 당시 젠슨 황은 좋아하는 K팝에 관한 질문을 받고 화사를 "무척 매력적"이라고 칭찬했다. 화사의 신곡 '소 큐트'까지 알고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.젠슨 황의 과거 영상이 다시 주목받는 이유는 최근 불거진 불륜 논란 때문이다. 젠슨 황은 지난 8일(현지시간) 엔비디아 직원들에게 보낸 메시지에서 "나는 아내에게 충실하지 못했다. 내 행동으로 아내와 아이들에게 상처를 줬다"며 사과했다.앞서 외신에서는 젠슨 황이 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 사업가 앨리스 황과 부적절한 관계를 맺었다고 보도했다. 앨리스 황이 젠슨 황과의 관계를 이용해 미국의 수출 통제 대상인 엔비디아 인공지능(AI) 반도체를 중국 기업에 우회 공급했다는 의혹도 제기됐다. 관련 반도체 규모가 최소 75억 달러(약 10조원)에 달한다는 외신 보도도 나왔다.엔비디아 이사회는 젠슨 황이 외국 정보기관의 정보 수집 대상이 됐는지 확인하기 위해 독립적인 조사에 착수한 것으로 전해졌다. 엔비디아 측은 현재까지 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다는 근거는 없다고 밝혔으며, 중국 정부도 관련 의혹을 부인했다.불륜 논란 이후 젠슨 황의 과거 발언과 행동까지 다시 거론되고 있지만, 신아영과의 포옹이나 행사장에서의 농담이 불륜과 관련됐다는 근거는 없다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr