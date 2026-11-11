할리우드 배우 티모시 샬라메(30)의 연인으로 알려진 사업가 카일리 제너(29)가 또다시 전직 직원으로부터 소송을 당했다. / 사진=SNS

할리우드 배우 티모시 샬라메(30)의 연인으로 알려진 사업가 카일리 제너(29)가 또다시 전직 직원으로부터 소송을 당했다. / 사진=SNS

할리우드 배우 티모시 샬라메(30)의 연인으로 알려진 사업가 카일리 제너(29)가 또다시 전직 직원으로부터 소송을 당했다. 이번에는 가정부를 옷장에 한 시간 넘게 가둔 채 구조 요청을 비웃고, 업무 중 다쳐도 제대로 된 조치를 취하지 않았다는 주장이 나왔다. 최근 7개월 사이 벌써 네 번째 고용 관련 소송이다.10일(현지시간) 미국 연예매체 페이지식스 등에 따르면 제너의 전직 가정부 디노라 카롤리나 카브리아 아마야는 지난 5일 로스앤젤레스 고등법원에 소송을 제기했다. 소송 대상에는 제너와 그의 회사, 관련 관리자들이 포함됐다. 아마야는 장애 차별과 보복, 부당해고, 노동법 위반 등을 주장하고 있다.아마야는 지난해 3월부터 제너의 집에서 가정부로 근무했다. 주 6일 일하며 시급 40달러(약 5만 5000원)를 현금으로 받았지만, 정해진 근무시간을 넘겨 일하고도 초과근무 수당을 제대로 받지 못했다는 입장이다. 제너가 소유한 여러 부동산을 오가며 근무했음에도 이동 시간과 교통비 역시 지급되지 않았다고 주장했다.특히 아마야는 제너의 옷장에 갇혔던 일을 문제 삼았다. 소장에 따르면 그는 관리자 로라 둘리의 지시로 비밀번호를 입력하고 옷장에 들어갔다가 문이 잠겨 한 시간 넘게 나오지 못했다. 당황한 아마야가 관리자에게 전화해 도움을 요청했지만, 돌아온 것은 구조가 아닌 조롱이었다고 주장했다. 관리자는 집에 문을 열어줄 사람이 없고 비밀번호도 알려줄 수 없다며 기다리라고 했고, 이 과정에서 아마야의 처지를 비웃었다는 것이다.업무 중 다치는 사고도 잇따랐다고 밝혔다. 지난해 9월 세탁실 서랍을 청소하던 중 제대로 고정되지 않은 최루 스프레이가 분사되면서 눈과 얼굴에 맞았다는 주장이다. 아마야는 이 사고로 시야가 흐려지고 눈에 타는 듯한 통증과 이물감이 지속됐다고 설명했다.바로 다음 날에는 개집을 청소하다 개에게 물리는 사고까지 당했다고 주장했다. 그러나 적절한 치료나 지원을 받지 못해 직접 약을 구입해야 했다는 입장이다.아마야는 제너가 자신과 마주치는 것을 원하지 않는다는 이유로 눈에 띄지 않는 곳에 머물라는 지시도 받았다고 주장했다. 결국 다른 가사 노동자들과 달리 자신에게는 이동 경비가 지급되지 않는 이유를 따져 물은 뒤인 지난 2월 6일 해고 통보를 받았다고 밝혔다.제너를 둘러싼 고용 관련 소송은 이번이 처음이 아니다. 지난 4월에는 전직 가정부 안젤리카 에르난데스 바스케스가 출신 국가와 종교 등을 이유로 차별과 괴롭힘을 당했다고 주장하며 소송을 제기했다. 같은 달 또 다른 가정부 후아나 델가도 소토 역시 제너와 눈을 마주치지 못하도록 강요받고 화장실 등에 숨어 있어야 했다고 주장했다.지난 6월에는 전속 요리사로 일했던 직원이 소송을 냈다. 해당 직원은 고위험 임신 상태에서도 장시간 고강도 노동을 강요받았으며, 결국 유산에 이르렀다고 주장했다. 이로써 제너는 불과 7개월 사이 전직 고용인들로부터 네 건의 소송에 휘말리게 됐다.잇따른 소송에 제너 측은 강하게 반발하고 있다. 법률 대리인 마이클 로즈는 네 건의 소송을 모두 같은 변호사가 맡고 있다는 점을 지적하며, 언론의 관심을 이용해 부당한 금전적 이득을 얻으려는 의도가 있다고 반박했다. 제기된 주장들은 근거가 없으며 법정에서 적극적으로 대응하겠다는 입장이다.반면 아마야 측 변호인 델라 셰이커는 이번 사건을 계기로 부유층 가정에서 일하는 노동자들의 처우를 돌아봐야 한다고 강조했다. 강력한 고용주를 상대로 문제를 제기하기 어려운 노동자들이 부당한 대우를 감수하고 있을 가능성을 지적한 것이다.제너는 화장품 브랜드 '카일리 코스메틱스'를 설립한 사업가로, 현재 티모시 샬라메와 공개 열애 중이다. 화려한 사생활과 사업 성공으로 주목받아 온 가운데 전직 직원들의 폭로가 잇따르면서 고용 환경을 둘러싼 법적 공방도 이어지고 있다. 다만 직원들이 제기한 의혹은 아직 법원에서 사실로 확정되지 않았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr