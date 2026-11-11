사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 화사한 겨울 코트 패션으로 근황을 전했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "나 아직 단풍도 제대로 못봤는데 날씨 무슨일 왜 벌써 코트의 계절 ..? 🐰코디너리 겨울 코트 입을 수 있어서 좋긴 하다만"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 아이보리색 롱코트에 회색 니트를 매치하고 몸을 옆으로 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 느슨하게 묶고 환하게 미소 짓는 모습으로, 코트 아래로 드러난 검은색 스타킹과 구두가 단정한 겨울 스타일링을 완성했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 거울이 놓인 테이블에 한 손을 짚고 서서 입술을 동그랗게 내밀고 있다. 허리끈을 묶은 롱코트가 자연스럽게 몸을 감싸고 있으며, 어깨에 멘 브라운색 가방과 회색 니트가 부드러운 색감으로 어우러진다. 얼굴 주변으로 흘러내린 잔머리와 또렷한 눈매가 사랑스러운 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 코트 앞섶을 열어 회색 브이넥 니트와 올리브색 하의를 드러낸 채 미소 짓고 있다. 한 손으로 테이블을 짚고 몸을 살짝 기울인 자연스러운 포즈가 눈길을 끈다. 무릎 아래까지 내려오는 넉넉한 코트 실루엣이 세련된 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 29기 옥순은 아이보리색 코트의 허리끈을 묶고 벽에 기대어 서 있다. 한쪽 팔을 감싼 채 다른 손으로 코트 깃을 잡고 옆을 바라보는 모습이다. 낮게 묶은 머리와 차분한 표정이 어우러져 우아한 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "쇼핑몰 모델 감성이햐 ", "눈부시게 너무나도 아름답습니다", "너무 예뻐", "이뻐용", "눈부시게 너무나도아름답습니다", "옥순님 너무예쁘고 귀여워요" 등의 댓글을 달았다.한편 29기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 연상연하 특집에 출연해 영수와 최종 커플이 됐다. 방송 종료 후 실제 연인으로 발전한 사실을 공개했으나 이후 결별 소식이 전해졌다.29기 옥순은 '나는 솔로' 출연 이후 SNS를 통해 패션과 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr