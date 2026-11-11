조여정이 캐스팅 제의 받았던 순간을 떠올렸다. / 사진제공=넷플릭스

조여정이 캐스팅 제의 받았던 순간을 떠올렸다. / 사진=텐아시아DB

배우 조여정이 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)에 캐스팅 제의받았던 순간을 떠올렸다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 조여정을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.조여정은 이창동 감독의 전화를 받았을 때를 회상했다. 그는 "일상에서 영화 같은 순간은 잘 안 일어나는데, 감독님한테 전화 왔을 때 그런 영화 같았다"고 털어놨다. 이어 "다음 날 감독님을 만났다"며 "책을 받아서 읽었는데 진한 여운이 길게 가서 바로 연락을 못 드리겠더라"며 "3일 정도 지났을 때 감독님께 연락드려서 '캐릭터가 너무 어렵네요. 당연히 너무 하고 싶고 잘 해보겠습니다'라고 했다"고 설명했다.조여정은 캐스팅되기 전 설경구, 전도연, 조인성의 캐스팅 기사를 봤다고 말했다. 그는 "그걸 보면서 '좋겠다'라고 했다"며 "그땐 내가 할 수 있는 캐릭터가 있는지 몰랐으니까"라고 덧붙였다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr