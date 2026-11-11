그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아까지 소환한 역대급 저음 개인기를 선보인다./ 사진=텐아시아 DB

그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아까지 소환한 역대급 저음 개인기를 선보인다./ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아까지 소환한 역대급 저음 개인기를 선보인다.11일 방송되는 MBC '라디오스타'는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연하는 '장한, 나' 특집으로 꾸며진다.이날 고우림은 MC 유세윤의 "저음이 어디까지 내려가요?"라는 질문에 즉석에서 저음역 테스트에 나선다. 음악에 맞춰 점점 낮은 음을 내는 방식으로, 특유의 묵직한 목소리를 자랑해 온 고우림의 실력을 확인할 수 있는 자리다.고우림은 첫 구간을 가볍게 통과한 뒤 "지금부터 땅굴 파고 내려가 볼게요~"라며 자신감을 드러낸다. 음이 낮아질수록 목소리는 더욱 깊어졌고, 이를 지켜보던 출연진 사이에서는 감탄이 터져 나온다.급기야 고우림은 "마지막은 저 아니면 못 할 거예요~"라며 자신만만한 모습을 보인다. 마지막 구간에서는 진동을 연상케 하는 초저음을 선보이며 스튜디오를 놀라게 한다.이를 지켜보던 김구라는 "오늘 또 하나 건졌네! 김연아 씨가 좋아하겠네!"라며 고우림의 아내 김연아를 언급한다. 예상치 못한 반응에 고우림은 "해냈다!"라며 만족감을 드러낸다.앞서 '라디오스타' 출연 당시 성대모사 개인기로 화제를 모았던 고우림은 이번에도 독보적인 저음으로 존재감을 드러낼 예정이다.고우림이 출연하는 '라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr