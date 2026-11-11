사진 = 박솔미 인스타그램

사진 = 박솔미 인스타그램

사진 = 박솔미 인스타그램

사진 = 박솔미 인스타그램

배우 박솔미가 변함없는 미모와 소소한 일상을 공개했다.박솔미는 최근 자신의 인스타그램에 "10월아 잘가🌿"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박솔미는 검은색 버킷햇을 눌러쓴 채 고개를 살짝 들어 옆을 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 검은색 상의에 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어가 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다. 모자 아래로 드러난 또렷한 눈매와 매끈한 옆얼굴도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 박솔미는 하얀 털을 가진 강아지와 얼굴을 나란히 맞댄 채 환하게 웃고 있다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 풀어 내린 모습으로 강아지 옆에서 카메라를 바라보는 밝은 미소가 사랑스러운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 박솔미는 나무가 우거진 야외에서 카메라를 향해 활짝 웃고 있다. 카키빛 집업 아우터를 입고 한 손을 이마 위로 들어 눈가를 가린 모습이 장난스러운 분위기를 연출한다. 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 긴 머리와 화사한 미소가 자연스러운 아름다움을 돋보이게 한다.마지막 사진에서 박솔미는 흰색 셔츠에 검은색 의상을 겹쳐 입고 휴대전화를 든 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 머리를 낮게 묶어 단정한 분위기를 살렸으며, 휴대전화를 쥔 손의 붉은 네일과 반지가 눈에 띈다. 살짝 기울인 얼굴과 또렷한 이목구비가 어우러져 청순하면서도 세련된 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "또 나만늙죠 나만늙어", "너어무 이쁘다", "너무 예뻐", "아니 왜 이언니는 안늙지", "언니 넘예쁜거아냐", "진짜 여전히 언니가 최고여신이세여" 등의 댓글을 달았다.특히 박솔미는 이번 게시물에서 모자를 쓴 편안한 일상부터 강아지와 함께한 모습, 야외에서 촬영한 사진과 거울 셀카까지 다양한 순간을 공유했다. 짧은 인사와 함께 공개한 사진들에는 꾸미지 않은 자연스러운 모습과 밝은 표정이 담겨 팬들의 관심을 모았다.박솔미는 배우 활동뿐 아니라 요리 분야에서도 활약해 왔다. KBS 2TV '신상출시 편스토랑'을 통해 요리 실력을 선보인 데 이어 최근에는 자신의 이름을 내건 식품 사업으로도 활동 영역을 넓혔다.한편 1978년생인 박솔미는 48세로 지난 2013년 한재석과 결혼했다. 2014년과 2015년에 딸을 낳아 화목한 가정을 꾸리고 있으며 2019년 이후 작품 활동은 쉬고 있으며 현재 KBS2 예능 '편스토랑'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr