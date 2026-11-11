이유리가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이유리와 박하나가 남다른 우정을 보여준다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

배우 이유리와 박하나가 10년째 이어온 친분을 자랑한다.오는 12일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이유리의 일상이 공개된다. 이날 방송에는 이유리와 드라마 '천상의 약속'에서 호흡을 맞춘 배우 박하나가 출연한다.이유리는 집을 찾아온 박하나를 반갑게 맞이한다. 두 사람은 '천상의 약속'을 통해 인연을 맺은 뒤 10년째 친분을 유지하고 있다. 이유리는 악역 연기로 대상을 받은 바 있으며 박하나 역시 '압구정백야', '신사와 아가씨' 등에서 악역을 맡아 강한 인상을 남겼다.이유리의 새집을 처음 방문한 박하나는 양손 가득 집들이 선물을 준비한다. 평소 유행에 관심이 많은 이유리는 박하나가 가져온 선물을 보고 기뻐한다.이유리도 박하나를 위해 집 안에 있는 물건들을 꺼내 놓는다. 신발장에 보관해 둔 하이힐을 비롯해 영양제와 그릇, 간식 등을 마음껏 가져가라고 한 것. 박하나는 "정말 나 가져가도 돼?"라고 물으면서도 마음에 드는 물건들을 골라 웃음을 안긴다.이유리는 박하나를 위해 음식도 준비한다. 미리 주문해 둔 가래떡을 꺼낸 이유리는 엄청난 양으로 박하나를 놀라게 한다. 박하나는 상자 가득 담긴 가래떡을 보고 "역시 언니"라며 감탄한다. 이유리는 이 가래떡을 활용해 최근 SNS에서 인기를 끌고 있는 음식을 대용량으로 만들 예정이다.한편 이유리는 1980년생으로 올해 46세다. 그는 2010년 띠동갑 연상의 목사 남편과 결혼식을 올렸다.'편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr