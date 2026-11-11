조여정이 전도연과 김혜수를 향한 존경심을 나타냈다. / 사진제공=넷플릭스

조여정이 전도연과 김혜수를 향한 존경심을 나타냈다. / 사진제공=넷플릭스

배우 조여정이 선배 전도연과 김혜수를 향한 존경심을 나타냈다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 조여정을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.조여정은 전도연에 대한 애정을 나타냈다. 그는 "시상식에서 도연 선배가 상을 타셨을 때 쉬는 시간에 축하드린다고 얘기하러 갔다"며 "인사치레로 '언제 밥 한번 먹어요'라고 하시는데 내가 바로 좋다고 대답했다"고 말했다. 이어 "도연 선배가 워낙 바쁘다"라며 "작품 하실 때마다 연락드렸다"고 설명했다.조여정은 올해 김혜수와도 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 통해 호흡을 맞췄다. 조여정은 "어떻게 연달아서 내가 함께 작업하고 싶었던 선배들과 같이할까 싶다"며 "항상 맛있는 거 사주시고 예뻐해 주시기도 한다. 본보기 같은 선배들이라 존재 자체로 감사하다. 후배들의 천장을 올려주고 있는 분들이라고 생각한다"고 덧붙였다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr