31기 옥순이 루머 유포자의 정체를 공개했다. /사진=SNS

SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO(나는 솔로)' 31기 출연자 옥순(본명 조이현)이 자신을 둘러싼 허위사실 유포자의 정체를 공개했다.옥순은 11일 자신의 SNS를 통해 "진짜 신기하다. 내가 뭐라고 방송에서 본 모습만 보고 업체에서 키워드까지 줘서 허위사실을 유포하고 그게 돈이 돼 댓글을 달지?"라며 허위사실 유포자 A씨로부터 받은 장문의 사과 메시지를 공개했다.공개된 메시지에 따르면 A씨는 "아이 둘을 키우고 있고 외벌이로 생활하다 보니 생활비에 보탬이 되고자 맘카페에 게시글을 작성하는 아르바이트를 하고 있었다"며 "당시 맘카페 업체에서 전달받은 옥순 님의 키워드를 바탕으로 글을 작성하고 아르바이트비를 받았다"고 시인했다. 이어 "얼마나 큰 상처가 될 수 있는지 깊이 생각하지 못했다. 돈을 벌기 위해서라는 이유로 글의 내용과 표현이 가져올 결과를 충분히 고민하지 못한 채 글을 올린 것은 제 잘못"이라며 고개를 숙였다.해당 사과문을 접한 옥순은 황당함을 감추지 못했다. 옥순은 "당시에 나조차도 모르는 일들이 계속 생겨나 무슨 일인가 싶었는데, 업체에다가는 키워드를 누가 시킨 거고 세상이 어떻게 돌아가고 있던 거냐"며 악성 루머를 기획하고 키워드를 배포한 배후에 대해 의문을 제기했다.앞서 옥순은 '나는 솔로' 방송 당시 다른 여성 출연자들과의 대화 장면으로 인해 '순자 뒷담화', '따돌림 주도' 등의 논란에 휩싸였다. 종영 후 라이브 방송을 통해 경솔했던 발언에 대해 사과했으나, 이후에도 임신, 결혼, 상견례 등 사실무근의 악성 루머가 온라인 커뮤니티와 맘카페 등을 중심으로 무분별하게 확산됐다.결국 옥순은 지난달 26일 "온라인에서 반복적으로 유포된 왜곡된 이야기로 정상적인 사회생활조차 어려운 상황에 이르렀다"며 강력한 법적 대응을 선언했다. 특히 "특정인을 의도적으로 배척하거나 따돌린 사실이 결코 없다. 왕따를 주도한 가해자가 아니다"라고 재차 강조한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr