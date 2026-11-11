김유정과 박진영 관계에 변화가 생겼다. / 사진=tvN '100일의 거짓말' 방송 화면 캡처

김유정과 박진영 관계에 변화가 생겼다. / 사진=tvN '100일의 거짓말' 방송 화면 캡처

tvN 드라마 '100일의 거짓말'이 자체 최고 시청률을 경신한 가운데, 김유정과 박진영의 관계에도 변화가 생겼다.지난 8일 방송된 tvN 드라마 '100일의 거짓말' 10회는 수도권 유료플랫폼 기준 평균 시청률 11.7%, 최고 13.1%를 기록했다. 자체 최고 기록을 갈아치우며 지상파를 포함한 전 채널 1위에 올랐다. 11월 첫째 주 TV 드라마 화제성 부문에서도 3주 연속 1위를 차지했다. 출연자 화제성에서는 박진영이 1위, 김유정이 2위에 오르며 2주 연속 상위권을 유지했다.'100일의 거짓말'은 구국단의 독립운동과 이가경(김유정 분), 김태웅(박진영 분)의 관계를 중심으로 이야기가 전개되고 있다. 구국단이 세 번째 작전에서 조선총독부에 폭탄을 터뜨리면서 사토 신이치(진선규 분)의 경계도 한층 심해졌다. 사토 신이치는 금석중(감우성 분)이 사망한 뒤 금서희라는 이름으로 활동하는 이가경을 의심하기 시작했다. 폭탄 사건 이후에는 김태웅과 유소란(김현주 분)까지 감시 대상에 올렸다. 이 가운데 김태웅과 이가경은 서로를 향한 감정을 숨기지 못하면서 관계에 변화를 맞았다.4회에서는 사토 신이치가 설치한 함정에 구국단이 빠지는 사건이 벌어졌다. 이가경은 첫 밀정 임무로 정무총감의 일정을 알아냈지만, 구국단은 그의 보고 대신 별도로 확보한 정보를 믿고 작전을 진행했다. 그러나 사토 신이치는 이미 이들의 움직임을 눈치채고 거짓 정보를 흘린 상태였다.작전 당일 사토 신이치가 타고 있을 것으로 예상했던 차량에서는 포박된 장정엽(이도엽 분)이 발견됐다. 한철룡(김인권 분)은 총을 쏘기도 전에 역습을 당했고, 유소란은 팔에 총상을 입은 데다 총알까지 떨어지면서 위기에 놓였다. 반면 사토 신이치는 총독부를 빠져나가며 미소를 지었다. 구국단이 궁지에 몰리는 모습과 사토 신이치의 여유로운 표정이 대비되며 4회가 마무리됐다.6회에서는 이가경이 김태웅에게 처음으로 자신의 감정을 나타냈다. 금석중이 눈앞에서 죽는 모습을 본 이가경은 충격에 빠진 채 거리를 걸었다. 이를 발견한 김태웅은 이가경의 손을 잡고 희원까지 데려다줬다. 이가경은 문 앞에서 한동안 망설이다 다시 밖으로 나왔고, 그곳에는 김태웅이 여전히 기다리고 있었다.김태웅은 "금서희 씨, 괜찮아요?"라고 물었고, 이가경은 "아뇨, 안 괜찮아요"라고 답하며 그동안 억눌렀던 감정을 나타냈다. 김태웅은 별다른 말을 건네지 않고 이가경을 안아줬다. 서로의 정체를 알지 못한 채 의심을 이어가던 두 사람이 가까워지는 장면이었다.8회에서는 김태웅이 자신의 출생과 양아버지 사토 신이치의 과거를 알게 됐다. 조선인이지만 일본인으로 살아온 김태웅은 "나는 어차피 어디에도 속하지 못합니다"라며 정체성에 대한 혼란을 털어놓은 바 있다. 이후 토막촌 마문막(이석 분)에게 계암리 사건을 전해 들었고, 당시 일본군이 조선인 23명을 학살했다는 기록을 확인했다. 사건의 중심에는 이시카와 노부유키라는 이름을 사용했던 사토 신이치가 있었다.김태웅은 사토 신이치에게 분노를 나타냈지만, 돌아온 것은 "너는 네 스스로 일본인이 되길 선택한 거다. 아직도 조센징(조선인)의 피를 버리지 못한 거냐"라는 말이었다. 충격에 빠진 김태웅에게 이가경은 "울지 말아요, 김태웅 통역관님"이라고 위로했다. 일본 이름이 아닌 조선 이름으로 그를 부르면서 김태웅의 마음에도 변화가 생겼다.9회에서는 구국단의 세 번째 작전이 그려졌다. 구국단은 조선총독부의 기송관 개통식 기념 연회에서 폭탄을 터뜨리기로 계획했다. 이가경이 김명남(박정연 분)을 통해 폭탄을 반입하고, 유소란은 이를 조립해 꽃 장식 안에 숨겼다. 폭발 예정 시각은 총독(김승락 분)이 건배를 제안하는 오후 6시 20분이었다.그러나 총독의 고초열 때문에 꽃 장식이 행사장 밖으로 옮겨지면서 계획이 틀어졌다. 이가경은 급히 폭탄을 케이크에 숨겼지만, 김태웅이 총독의 건배사 통역을 맡으며 또 다른 문제가 생겼다. 폭탄이 설치된 케이크 뒤편에 김태웅이 서게 된 것이다. 폭발 시간이 다가오는 가운데 김태웅을 바라보던 이가경의 모습에서 화면이 암전되며 방송이 끝났다.지난 8일 방송된 10회에서는 김태웅이 이가경의 정체를 의심하기 시작했다. 폭탄 사건의 범인을 찾던 경찰들과 함께 희원에 방문한 김태웅은 이가경의 눈빛을 살폈다. 이후 유소란의 어깨 부상을 확인하지 않은 채 자리를 떠났다.집으로 돌아온 김태웅은 폭탄이 터지기 전 이가경이 보였던 행동들을 떠올렸다. 이가경이 케이크 트롤리를 옮기고 자신의 손을 잡아끌었던 것은 폭발을 미리 알고 있었기 때문이라는 의심을 품었다. 다음 날 이가경을 찾아간 김태웅은 "내가 금서희 씨를 어떻게 부르면 됩니까? 진짜 이름은 뭡니까?"라고 물었다. 이어 "너, 밀정이지?"라고 말하며 이가경의 정체를 알고 있음을 내비쳤다.김태웅이 이가경을 독립군이라고 확신하게 되면서 두 사람의 관계에도 새로운 갈등이 예고됐다. 이가경이 자신의 정체를 어떻게 설명할지, 김태웅이 어떤 선택을 내릴지가 남은 이야기의 관건이다.'100일의 거짓말' 11회는 오는 14일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr