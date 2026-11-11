배우 이유진은 오는 14일 차경은과 비공개 결혼식을 올린다. / 사진=텐아시아DB

배우 이유진, 차경은 부부는 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 상견례 준비 과정부터 2세 성별까지 공개했다. / 사진=유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

배우 이유진이 배우 차경은과 결혼 소식을 알린 데 이어 동반 예능 출연으로 주목받고 있다. 과거 '이효정 아들'로 이름을 알렸던 그는 이번에는 '장동윤 동서'라는 새로운 수식어까지 얻었다. 가족관계와 예능을 통해 대중의 관심을 받아온 만큼, 이러한 화제성이 배우로서의 활동에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을지 관심이 모인다.이유진은 10일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 예비 신부 차경은과의 결혼 준비 과정을 공개했다. 아버지인 배우 이효정도 함께 출연하면서 방송 전부터 관심을 끌었다. 이날 방송 시청률은 3.1%(닐슨코리아 전국 가구 기준)로 직전 회차의 2.5%보다 0.6%포인트 상승했다.앞서 이유진은 지난달 6일 차경은과의 결혼 및 혼전임신 소식을 전해 화제를 모았다. 두 사람은 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했으며, 교제 5개월 만인 오는 14일 결혼식을 올린다. 여기에 차경은의 친언니인 배우 김승윤이 장동윤의 아내라는 사실까지 알려지면서 이유진과 장동윤이 동서지간이 된다는 점도 관심을 끌었다.이유진이 연기 외적인 이야기로 주목받은 것은 이번이 처음이 아니다. 데뷔 초에는 배우 이효정의 아들이자 이기영의 조카라는 사실로 이름을 알렸다. 2023년 MBC '나 혼자 산다'에서는 직접 꾸민 반지하 자취방과 소박한 일상을 공개하며 친근한 이미지로 호감을 얻었다. 이처럼 예능과 일상을 통해 대중과 꾸준히 접점을 넓혀왔지만, 상대적으로 연기 활동이 크게 화제가 된 사례는 많지 않았다.물론 이유진은 여러 작품을 통해 배우로서 경력을 쌓아왔다. 2013년 MBC '불의 여신 정이'로 데뷔한 그는 JTBC '청춘시대2'에서 순수하고 서툰 권호창 역으로 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 이후 '멜로가 체질'에서는 드라마 감독 김환동을 맡아 현실적인 연애와 이별의 감정을 그려냈고, '브람스를 좋아하세요?'에서는 윤동윤 역으로 친구들 사이에 얽힌 사랑과 우정을 표현했다. 주연급 배역은 아니었지만 다양한 인물을 소화하며 차근차근 필모그래피를 쌓았다.이후에도 이유진은 KBS2 '삼남매가 용감하게', tvN '손해 보기 싫어서' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다. 지난해에는 연극 '붉은 낙엽' 무대에 올랐고, 올해는 숏드라마에 출연하는 한편 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 연출에도 도전했다. 드라마와 연극, 숏드라마를 오가며 활동 영역을 넓히고 있다는 점은 긍정적이다. 다만 대중적 인지도 면에서는 작품 속 캐릭터보다 예능 출연이나 가족관계가 더 부각되는 모습이다.결혼 소식과 예능 출연은 이유진이 대중에게 한층 친숙하게 다가가는 계기가 되고 있다. 배우에게 대중적 관심이 새로운 기회로 이어질 수 있다는 점에서 반가운 변화다. 앞으로는 이러한 관심이 작품과 연기에 대한 주목으로도 이어질 수 있을지가 관건이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr