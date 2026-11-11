배우 김형자가 두 번의 이혼 후 홀로 지내던 중 큰 교통사고를 당해 생사의 고비를 넘겼다고 밝혔다. / 사진=MBN '당신이 아픈 사이'

배우 김형자가 두 번의 이혼 후 홀로 지내던 중 큰 교통사고를 당해 생사의 고비를 넘겼다고 밝혔다. / 사진=TV조선 '퍼펙트 라이프'

배우 김형자가 두 번의 이혼 후 홀로 지내던 중 큰 교통사고를 당해 생사의 고비를 넘겼다고 밝혔다.

배우 김형자(76)가 두 번의 이혼 후 홀로 지내던 중 큰 교통사고를 당해 생사의 고비를 넘겼다고 밝혔다. 사고 이후 자신을 외면한 지인들과 관계를 정리한 그는 곁을 지켜준 조카를 아들로 입양한 사연도 공개했다.최근 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에는 김형자가 출연해 2011년 겪었던 교통사고와 이후 달라진 삶에 대해 이야기했다.김형자는 당시 환갑 기념 모임을 앞두고 친구에게 운전을 부탁했다고 밝혔다. 술을 마실 가능성을 고려해 직접 운전하지 않았지만, 주차장에 들어서던 중 차량이 갑자기 벽으로 돌진하는 사고를 당했다.그는 "먹고 살아야 하니까 얼굴만 가리려고 했는데 다리가 다쳤다. 다섯 번 수술했다"며 양쪽 다리가 모두 부러졌던 당시를 떠올렸다. 이어 "수술하는 동안 정말 힘들었다. 한쪽 다리는 본드로 붙이고 한쪽은 연골이 나갔다고 했다. 집에 와서도 오랫동안 누워있었다. 그때 인간 관계를 정리했다"고 털어놨다.사고 후 김형자는 약 6개월간 누워 지내야 했다. 화장실에 가거나 식사를 하는 것조차 쉽지 않았고, 오랜 재활에도 다리 상태는 완전히 회복되지 않았다. 앞서 다른 방송에서는 사고 이후 골다공증 진단까지 받았다며 건강에 대한 걱정을 드러내기도 했다.무엇보다 그를 힘들게 한 것은 사고를 겪으며 마주한 주변 사람들의 태도였다. 두 차례 이혼 후 혼자 생활하던 김형자는 "내가 혼자다. 돈 빌려줬던 사람들도 끝이더라. 힘든 일 겪으면 진짜 날 생각하는 사람이 누군지 가려진다. 내가 평생 잘해야 하는 사람들이 정리됐다"고 말했다.반면 힘든 시기에도 그의 곁을 떠나지 않은 사람들이 있었다. 바로 조카 부부였다. 김형자는 "걔네들이 와서 해줬다. 그때 내가 인간성을 본거다"라며 고마운 마음을 전했다.특히 조카의 아내는 직장 생활을 하면서도 김형자의 식사를 챙기고 일상생활을 도왔다. 김형자는 과거 TV조선 '퍼펙트라이프'에서도 "병원에 누워 있다가 집에 오니 직장 다니면서 밥해놓고 가고 다 케어해 줬다. 쉽지 않다. 그 때부터 며느리에게 마음을 주기 시작했다. 얘는 괜찮은 애구나"라고 밝힌 바 있다.이후 김형자는 자신을 돌봐준 조카를 아들로 입양했다. 그는 "위 언니가 고혈압으로 돌아가셨는데 그 언니 아들이 내 아들이 된거다"라고 설명했다.김형자는 앞서 언니와 형부가 세상을 떠난 뒤 조카를 살뜰히 챙겨왔다고 밝혔다. 조카가 결혼할 때도 부모 역할을 했으며, 오랜 세월 가족처럼 지내다 2021년 법적으로 모자 관계를 맺었다. 입양 이후 김형자에게는 며느리뿐 아니라 손녀도 생겼다. 그는 아들이 일주일에 네다섯 번씩 안부 전화를 한다며 애정을 드러내기도 했다.한편 김형자는 1970년 TBC 공채 배우로 데뷔했다. 두 번의 이혼 후 오랫동안 혼자 생활해 온 그는 여러 방송을 통해 싱글라이프와 가족에 대한 이야기를 전해왔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr