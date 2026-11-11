조여정이 '가능한 사랑'에서 예지 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

조여정은 예지를 이해하는 게 어려웠다고 털어놨다. / 사진제공=넷플릭스

조여정이 '가능한 사랑'으로 두 번째 오스카 레이스를 맞이했다. / 사진제공=넷플릭스

데뷔 30년 차 배우 조여정은 여전히 자신이 어떤 배우인지 알아가고 있다. 영화 '기생충'(감독 봉준호)으로 아카데미 시상식까지 경험했지만, 새로운 작품을 만날 때마다 또 다른 고민이 따른다. 이창동 감독의 '가능한 사랑' 역시 쉽지 않은 도전이었다.넷플릭스 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 이들의 삶을 기록하려는 다큐멘터리 감독 부부가 만나 서로의 감춰둔 욕망을 마주하는 이야기다. 조여정은 다큐멘터리 감독 예지를 연기했다. 예지는 이창동 감독이 가진 창작자로서의 고민이 투영된 인물이기도 하다.조여정은 '가능한 사랑' 출연 제안을 받기 전 전도연, 설경구, 조인성의 캐스팅 소식을 접하고 부러웠다고 고백했다. 이후 자신에게도 이창동 감독의 전화가 왔을 때는 영화 같은 순간이었다고 회상했다.조여정은 "캐스팅 전화 받은 다음 날에 감독님을 만났다. 먼저 '가능한 사랑' 책을 받아서 읽었다"고 말했다. 이어 "다 읽고 진한 여운이 남아서 바로 연락을 못 드렸다"며 "3일 정도 지났을 때 전화해서 꼭 같이하고 싶다고 했다"고 밝혔다.극 중 예지는 다큐멘터리 촬영을 위해 호석(설경구 분)과 미옥(전도연 분)에게 적극적으로 다가간다. 그러나 호석이 울부짖는 극한의 상황에서도 그 모습을 카메라에 담으려 하면서 이들의 관계에도 균열이 생긴다. 예지는 호석과 미옥을 진심으로 사랑한다고 말하지만, 남편 상우(조인성 분)는 예지의 태도를 비꼰다.조여정은 예지라는 인물을 이해하는 게 어려웠다고 말했다. 그는 예지를 "어릴 때부터 어디에도 속하지 못한다고 느끼는 사람"이라고 설명했다. 이어 "부유한 상우와 결혼했어도 그 세계에 온전히 속할 수 없다"며 "학창 시절에도 부잣집 아이들과 같은 학교에 다녔지만, 아버지는 세탁소를 운영했다"고 짚었다. 그러면서 "어떤 관계든 노력하는 사람으로 성장했을 것"이라고 말했다.조여정은 인물을 해석한 뒤 어떻게 보여줄지 미리 정해두고 연기하지는 않았다. 그는 "파트너가 중요한 것 같다"며 "내가 이 상대를 마주하면 어떻게 될까 생각한다"고 털어놨다. 이어 전도연, 설경구, 조인성과 모두 처음 호흡을 맞춘 만큼 함께 연기하면서 어떤 모습이 나올지 더 기대했다고 말했다.후배들에게는 어떤 선배로 남고 싶은지 묻자, 조여정은 "아무 생각이 없다"며 "여전히 답을 찾아가는 중"이라고 답했다. 그는 "멋진 선배들이 많은데 그분들이 멋진 건 계속 ING(활동 중)이기 때문"이라고 설명했다. 이어 "나도 아직도 열심히 활동 중이다. 치열하게 탐구하는 중"이라고 덧붙였다.조여정은 '기생충'에 이어 '가능한 사랑'으로 두 번째 오스카 레이스를 맞이했다. 그는 "오스카 레이스는 두 번째지만 당시 드라마 촬영 중이라 함께하지 못하고 아카데미 시상식에만 참석했다"며 "사실 나는 처음인 셈"이라고 말했다. 이어 "모두의 건강과 체력에 힘쓰고 있다"며 웃음을 자아냈다.'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 오르기도 했다."'가능한 사랑'은 제가 연기를 더 사랑하게 해준 작품이에요. 이 말이 조금 오글거리긴 하지만 사실입니다. 하하."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr