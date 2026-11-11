사진 = 32기 영자 인스타그램

사진 = 32기 영자 인스타그램

'나는 솔로' 32기 영자가 겨울을 앞두고 청순한 근황을 공개했다.32기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "날씨가 너무너무 추워졌어요🥶옷 따뜻하게 입으시고 누구보다 행복한 겨울 보내시길♥️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영자는 검은색 카디건을 입고 카메라를 가까이 바라보며 셀카를 찍고 있다. 가슴 부분에 달린 빨간색 하트 장식이 포인트를 더하는 가운데, 머리를 단정하게 묶고 옆머리를 자연스럽게 내려 청순한 분위기를 자아낸다. 살짝 고개를 기울인 채 카메라를 응시하는 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보이며 은은한 핑크빛 입술이 사랑스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 32기 영자는 회색 카디건에 검은색 와이드 팬츠를 매치하고 주방용품 매장에 서 있다. 회색 볼캡을 깊게 눌러쓴 채 한 손으로 코끝을 가볍게 만지고 있으며 다른 손은 쇼핑카트 손잡이에 올려놓은 모습이다. 카디건에 달린 빨간색 하트 장식이 눈길을 끄는 가운데 편안한 차림에서도 늘씬한 실루엣과 자연스러운 옆모습이 돋보인다.이를 본 팬들은 "이뻐요 언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "누나 이쁘세용", "예쁘신 영자님 최고", "눈이넘이쁘세요" 등의 댓글을 달았다.한편 32기 영자는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는솔로' 돌싱 특집 32기에 출연하며 얼굴을 알렸다. 당시 32기는 최종 선택에서 네 쌍의 커플이 탄생하며 막을 내렸으며 방송 이후에도 출연자들의 일상과 근황에 관심이 이어졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr