'크래시'가 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'크래시'가 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=KT스튜디오지니

ENA 드라마 '크래시'가 시즌2로 돌아온다. 이번에는 자율주행차 해킹부터 약물 운전까지 더욱 다양해진 교통범죄를 다룬다. 이민기, 곽선영, 허성태 등 시즌1의 주역들이 다시 뭉친 가운데 한층 커진 사건의 규모와 새로운 인물들의 합류가 기대를 모은다.오는 16일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2')는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부 소속 광역수사대로 거듭나 전국에서 벌어지는 교통범죄를 해결하는 이야기다. 2024년 방송된 '크래시'의 두 번째 시즌으로, 박준우 감독과 오수진 작가가 다시 의기투합했다.이번 시즌에서는 교통범죄의 변화에 주목한다. 기존의 음주 운전을 넘어 약물 운전과 자율주행차 해킹 등 기술 발전에 따라 새롭게 등장한 범죄를 소재로 삼았다.박준우 감독은 "자율주행차 해킹처럼 기술의 발전이 낳은 새로운 위험, 음주 운전에서 약물 운전으로 옮겨 가는 범죄의 변화, 진화한 수사 시스템까지 담았다"며 "범죄도 빌런도 업그레이드됐고 그에 맞서는 T.C.I 역시 진화해서 돌아왔다"고 설명했다.오수진 작가 역시 "시즌1보다 한층 지능적이고 전문적인 교통범죄를 다뤘다"며 "이미 우리 주변에서 벌어지고 있는 범죄도 있지만 머지않아 현실이 될 수 있는 범죄도 있다"고 말했다. 이어 "특히 자율주행 관련 범죄는 기술의 발전이 우리의 일상을 어떻게 위협할 수 있는지 보여준다는 점에서 새롭게 다가갈 소재라고 생각한다"고 덧붙였다.수사 범위가 전국으로 확대된 만큼 T.C.I의 활약도 달라진다. 이민기는 뛰어난 분석력을 갖춘 차연호 역으로 돌아오며, 곽선영은 운전과 무술에 능한 행동파 민소희를 연기한다. 허성태는 팀을 이끄는 정채만 역을 맡아 중심을 잡는다. 이호철과 문희 역시 각각 우동기와 어현경으로 다시 합류한다.기존 인물들의 새로운 서사도 펼쳐진다. 박 감독은 "차연호는 시즌2에서 직접 운전대를 잡고 액션까지 소화하고 민소희는 10년 전 사건으로 생긴 트라우마를 차연호의 도움으로 극복해 나간다"고 밝혔다. 이어 "정채만은 아내의 뺑소니 사건을 본격적으로 파헤치고 우동기는 새 막내 지대세와 선후배 호흡을 선보인다. 어현경의 남다른 정보력에 숨겨진 비밀도 드디어 밝혀질 것"이라고 예고했다.새로운 인물도 합류한다. 박지성은 남강경찰서 교통과에서 주목받는 순경 지대세 역을 맡았다. 뛰어난 무도 실력과 넘치는 패기를 갖춘 인물로, T.C.I에 새로운 활력을 더할 예정이다. 박 감독은 "지대세가 유독 T.C.I를 고집하는 데에는 아직 말하지 않은 이유가 있다"고 귀띔했다.남강경찰서 인물들도 다시 등장한다. 백현진은 승진과 서열에 민감한 경찰서장 구경모를, 김광식은 고재덕을, 양조아는 염보연을 연기한다. 여기에 박지영, 심소영, 정문성이 경찰 조직 내부의 갈등과 개혁을 둘러싼 이야기를 이끈다. 유승목은 T.C.I의 조력자 민용건으로, 오의식은 수사선상에 오르는 이태주로 출연한다.'크래시2'는 16일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr