러시아로 귀화하며 국내 빙상계에서 논란의 중심에 섰던 빅토르 안(41·한국명 안현수)이 7년 만에 한국 예능으로 돌아온다. / 사진제공 = TV CHOSUN ‘스피드퀸’

러시아로 귀화하며 국내 빙상계에서 논란의 중심에 섰던 빅토르 안(41·한국명 안현수)이 7년 만에 한국 예능으로 돌아온다. / 사진제공 = TV CHOSUN ‘스피드퀸’

러시아로 귀화하며 국내 빙상계에서 논란의 중심에 섰던 빅토르 안(41·한국명 안현수)이 7년 만에 한국 예능으로 돌아온다.TV조선은 지난 10일 새 스포츠 리얼리티 예능 '스피드퀸'에 빅토르 안이 코치진으로 합류한다고 밝혔다. 국내 예능 출연은 2019년 1월 종영한 MBC '진짜 사나이 300' 이후 약 7년 만이다.오는 25일 첫 방송되는 '스피드퀸'은 올림픽 메달리스트와 전직 국가대표 선수들이 쇼트트랙 국가대표 선발전에 다시 도전하는 과정을 그린다. 빅토르 안은 전이경 총감독의 제안을 받아 '히든 코치'로 합류했다. 김아랑 코치, 매니저 이유리와 함께 출연자들의 도전을 돕는다.빅토르 안은 한국 쇼트트랙의 전성기를 이끌었던 선수다. 2006년 토리노 동계올림픽에서 한국 대표팀 소속으로 금메달 3개를 목에 걸었다. 그러나 2011년 한국 국적을 포기하고 러시아로 귀화하면서 거센 논란에 휩싸였다.러시아 국적을 취득한 뒤에는 2014년 소치 동계올림픽에서 다시 3관왕에 올랐다. 한때 한국 쇼트트랙의 간판이었던 선수가 러시아 대표팀 유니폼을 입고 정상에 서면서 그의 귀화를 둘러싼 논쟁도 재점화됐다.2020년 선수 생활을 마무리한 빅토르 안은 지도자로 전향했다. 2022년 베이징 동계올림픽에서는 중국 쇼트트랙 대표팀 코치로 활동했다.국내 복귀를 시도한 적도 있다. 2023년 성남시청 빙상팀 코치직에 지원했으나 최종 후보 2배수에 들지 못했다. 당시 러시아 귀화와 중국 대표팀 지도자 경력 등을 둘러싸고 국내 복귀가 적절한지를 두고 찬반 의견이 엇갈렸다. 이후 약 3년 만에 국내 방송을 통한 활동 소식이 전해졌다. 선수도, 실업팀 지도자도 아닌 예능 코치로 한국 시청자들과 다시 만나는 만큼 그의 복귀를 둘러싼 반응에도 관심이 쏠린다.빅토르 안의 러시아 귀화 배경에는 국내 소속팀 해체와 부상 문제가 있었다. 2008년 무릎 부상으로 수술과 재활을 거친 그는 2010년 성남시청 빙상팀이 해체되면서 소속팀을 잃었다. 이듬해 국가대표 선발전에서도 탈락하자 러시아 측의 제안을 받아들였다. 당시 국내 빙상계의 파벌 논란과 맞물려 귀화 배경을 둘러싼 여러 해석이 나왔다.귀화 과정에서는 올림픽 메달 연금을 일시금으로 수령한 사실이 알려지며 논란이 불거졌다. 빅토르 안은 2023년 성남시청 코치직 지원 당시 이중국적이 가능한 것으로 알고 러시아행을 검토했으나, 이후 한국 국적을 유지할 수 없다는 사실을 알게 됐다고 해명했다. 또한 러시아의 훈련 환경과 지원을 고려해 귀화를 결정했으며, 수령한 연금은 심장 수술이 필요한 어린이와 재활 중인 후배 선수에게 전액 기부했다고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr