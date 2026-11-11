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아이브, 블랙핑크, 하츠투하츠, 프로미스나인, 베이비몬스터, 아이유, 니쥬, ITZY, 하데스, 엔믹스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 10월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.10월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 10월 투표는 지난달 18일부터 31일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 그룹 아이브가 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 아이브는 지난달 19일 신곡 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 선공개한 데 이어 26일 동명의 미니앨범을 발매했다. 이후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드와 멜론 글로벌-K 주간 차트에서 각각 1위에 올랐다.2위는 그룹 블랙핑크가 차지했다. 블랙핑크 멤버들은 최근 솔로 활동을 이어가고 있다. 특히 지수는 지난달 30일 신곡 'Addicted'를 발매해 전 세계 28개 지역 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 기록한 데 이어 지난 9일에는 미국 대형 에이전시 WME와 계약한 소식도 전해졌다.3위는 그룹 하츠투하츠다. 하츠투하츠는 지난달 5일 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'의 한국어 버전을 공개한 뒤 국내 음악방송에서 무대를 선보였다. 같은 달 16일에는 모바일 게임 'Arena of Valor' 출시 10주년을 기념한 협업 싱글 'Next Chapter'를 발표했다. 이 곡은 하츠투하츠가 처음으로 선보인 영어곡이다.이어 프로미스나인, 베이비몬스터, 아이유, 니쥬, ITZY, 하데스, 엔믹스 순이었다.아이브, 블랙핑크, 하츠투하츠, 프로미스나인, 베이비몬스터, 아이유, 니쥬, ITZY, 하데스, 엔믹스의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr