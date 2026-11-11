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최예나, 코르티스, 에이티즈, 아일릿, 리센느, 박서진, 김용빈, 에스파, 아이오아이, 한로로가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 10월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.10월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 10월 투표는 지난달 18일부터 31일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 최예나가 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 최예나는 지난 3월 발매한 미니 5집 'LOVE CATCHER'(러브 캐처)의 타이틀곡 '캐치 캐치'로 멜론 TOP100에서 최고 4위에 올랐다. 지난 8월에는 서울에서 앙코르 콘서트를 열고 아시아 라이브 투어를 마쳤다.2위에는 그룹 코르티스가 이름을 올렸다. 지난 4월 발매한 미니 2집 'GREENGREEN'(그린그린)은 11월 7일 자 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 90위를 기록했다. 7주 만의 재진입으로 해당 앨범은 통산 19주간 차트에 머물렀다.3위는 그룹 에이티즈다. 에이티즈는 지난달 23일 공개한 신곡 'Drip'(드립)으로 미국 빌보드 '글로벌 200'에 190위로 진입했다. 오는 13일에는 타이틀곡 'UP'(업)을 포함한 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)를 선보인다. 내년 1월부터는 인천을 시작으로 일본과 유럽, 북미, 남미에서 월드투어를 진행할 계획이다.이어 아일릿, 리센느, 박서진, 김용빈, 에스파, 아이오아이, 한로로 순이었다.최예나, 코르티스, 에이티즈, 아일릿, 리센느, 박서진, 김용빈, 에스파, 아이오아이, 한로로의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr